Paniers de légumes biologiques du Réseau des fermiers•ères de famille - S'ENGAGER TÔT, SOUTENIR LONGTEMPS : L'IMPORTANCE D'UNE RÉSERVATION ANTICIPÉE

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Au beau milieu de l'hiver, nul ne se doute que l'effervescence règne déjà dans les fermes du Québec. Pourtant, les agriculteurs sont déjà en train de préparer l'été. C'est le cas notamment des producteur•rices du Réseau des fermiers•ères de famille (RFF), qui lance la mise en vente de leurs paniers de légumes biologiques pour la saison estivale. Chaque année, c'est plus de 150 fermiers•ères qui offrent plus de 500 000 paniers de légumes biologiques et locaux à quelque 25 000 familles partout au Québec.

Et pour soutenir ses membres, le Réseau rappelle l'importance de réserver ses paniers de légumes dès février afin de participer à une démarche de soutien local, unissant producteurs et citoyens autour d'une agriculture durable et communautaire.

Un soutien nécessaire tout au long de l'année

La vente anticipée des paniers de légumes vendus par les fermiers•ères du Réseau pendant la saison hivernale s'avère être extrêmement utile pour les producteurs, voire même nécessaire.

« Les réservations anticipées ont un impact direct sur la vitalité du Réseau des fermiers.ières de famille. Cette année, le RFF se fait le devoir de mettre en lumière le pouvoir que détiennent les citoyens et l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur les agriculteurs d'ici, et donc sur l'ensemble de la société. » mentionne Émilie Viau-Drouin, directrice générale de la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, organisation derrière le RFF .

En réservant leurs paniers de légumes des mois d'avance, alors que les activités des producteurs sont au ralenti, les citoyens contribuent à garantir une stabilité financière aux agriculteurs, ce qui leur permet de prévoir leurs semences, assurer le salaire des employés, le chauffage des serres et le maintien de leurs infrastructures, soutenant ainsi la continuité de leurs opérations pour l'année. Cela leur offre également la possibilité de planifier et d'anticiper les coûts associés à leur production agricole, tout en assurant une source de revenus régulière pour les mois précédant les premières mises en marché.

Réduire le gaspillage alimentaire un panier à la fois

Bien que le gaspillage alimentaire au sein des foyers soit souvent un problème que l'on cherche à améliorer, il est tout aussi crucial de se pencher sur le gaspillage alimentaire à la source, une problématique préoccupante.

Lorsqu'un citoyen fait le choix de s'abonner à un panier de légumes, il établit un partenariat avec son fermier ou sa fermière en payant l'intégralité ou une partie de son abonnement à l'avance. Cette approche opérationnelle transcende la simple garantie de la pérennité de la ferme; elle permet de réduire au minimum les pertes et le gaspillage alimentaire. En planifiant la production en fonction des abonnements anticipés, les agriculteurs peuvent éviter les surplus inutiles. En échange, les abonnés profitent de légumes frais et de qualité chaque semaine, à un tarif constant pour toute la saison, indépendamment des fluctuations économiques.

« Être fermière dépasse largement la simple culture des légumes. C'est la quête d'une ambition plus étendue, celle de nourrir la communauté et de participer à une vision collective où chacun a accès à des produits frais et locaux, cultivés de manière respectueuse de la nature et de la biodiversité et ce, tout au long de l'année », explique Catherine Fournier, copropriétaire de la ferme la Terre entière, située à Boucherville.

Comment réserver les paniers ?

Les réservations de paniers suivent le principe de l'agriculture soutenue par la communauté (ASC) adopté par le Réseau. Ce système établit un lien direct entre les citoyens et les producteurs favorisant ainsi un commerce de proximité où les clients s'associent à un fermier de leur municipalité ou de leur région. Concrètement, les citoyens auront l'opportunité de rencontrer leur fermier à chaque livraison. Cette proximité permet de tisser un lien étroit entre les deux parties, favorisant la discussion, la compréhension de la réalité de l'autre et la solidarité, permettant également aux citoyens de mieux comprendre la source et les efforts derrière leur nourriture. De plus, cela contribue à améliorer les connaissances alimentaires des consommateurs, les incitant à respecter la saisonnalité des produits et à découvrir de nouvelles saveurs pour tirer pleinement parti de leur panier. Pour s'abonner, il suffit de visiter le site web du Réseau des fermiers•ères de famille, d'entrer son code postal, de remplir le formulaire d'abonnement en choisissant le format, les produits complémentaires et la fréquence de livraison, puis d'attendre avec impatience les mois d'été pour savourer les récoltes.

« À travers la vente de nos paniers en saison froide, nous cultivons le goût du local et anticipons avec passion la saison estivale riche en délices colorés. Opter pour des légumes certifiés biologiques du Québec garantit une alimentation saine tout en soutenant une agriculture respectueuse de l'environnement et solidaire des communautés.», ajoute Émilie Viau-Drouin.

À propos du Réseau des fermiers•ères de famille

Créé par Équiterre en 1996 sur les principes d'une agriculture soutenue par la communauté (ASC), le Réseau des fermiers•ères de famille comptait à son lancement 7 fermes et 250 familles au Québec. Aujourd'hui, le Réseau regroupe plus de 150 fermes biologiques au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui nourrissent chaque année près de 25 000 familles. En 2020, fort de ses 24 années d'expérience, le RFF est passé aux mains des productrices et des producteurs. Désormais géré par la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ), le Réseau va continuer à grandir en misant sur une structure solide, le développement des paniers collectifs régionaux et des épiceries

En 2022, le Réseau a lancé le manifeste de la résilience dans lequel s'articule cette vision pour l'avenir et cette façon de faire de l'agriculture.

La distribution des paniers est en partie facilitée par l'important partenariat avec les épiceries Métro, qui offre des espaces de livraison pour les points de chute des fermiers•ères de famille.

