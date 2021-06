TINLEY PARK, Illinois, 22 juin 2021 /CNW/ - Panduit Corp., un chef de file mondial des solutions d'infrastructure électrique et de réseau novatrices, a publié une réponse à la décision initiale de l'International Trade Commission des États-Unis (« ITC ») concernant le dépôt de contrefaçon de brevet de Corning Optical Communications LLC (« Corning ») de certains équipements et composants de fibre optique à haute densité.

En février 2020, Corning a déposé une action devant l'ITC des États-Unis, faisant valoir quatre brevets en regard de Panduit et de plusieurs autres entreprises en concurrence sur le marché américain pour les enceintes et les cassettes de fibre optique. Le 23 mars 2021, le juge administratif a rendu une décision initiale selon laquelle certaines enceintes et cassettes Panduit HD Flex faisant l'objet d'allégations relativement à trois de ces brevets devraient être exclues de l'importation aux États-Unis.

« En tant qu'entreprise reposant sur l'innovation, Panduit respecte les droits de brevet d'autrui tout comme elle s'attend à ce que les autres respectent les droits de brevet de Panduit, a déclaré Chris Clancy, vice-président, Services juridiques et avocat général de Panduit. Bien que Panduit respecte la décision du juge administratif, Panduit n'est pas d'accord avec la conclusion du juge administratif selon laquelle les brevets allégués sont valides et que certains produits Panduit HD Flex devraient être exclus de l'importation aux États-Unis. »

M. Clancy a ajouté que Panduit présentera une demande de révision de la décision et demeure optimiste quant au droit de continuer d'importer des produits HD Flex aux États-Unis et il se veut rassurant quant à la vente de ces produits après que l'importation sera confirmée. De plus, le juge administratif a convenu avec Panduit que la portée de la décision permet expressément à Panduit de continuer à fournir des services et des réparations à ses clients existants.

« Soyez assurés que la décision du juge administratif n'a aucune incidence sur la capacité de Panduit de continuer à servir ses clients, a expliqué Holly Garcia, vice-présidente, Centre de données de Panduit. La décision ne s'applique qu'aux ventes de certains produits HD Flex de Panduit importés aux États-Unis et n'a aucune incidence sur sa capacité de fabriquer et de vendre des produits aux États-Unis ou de continuer à vendre ces produits à l'extérieur des États-Unis. »

À propos de Panduit

Fondée en 1955, Panduit crée des solutions d'infrastructure physique, électrique et de réseau de pointe pour les environnements à l'échelle des entreprises. Ayant son siège social à Tinley Park, en Illinois, aux États-Unis, Panduit compte 112 emplacements à l'échelle mondiale, et jouit d'une excellente réputation pour son leadership en matière de qualité et de technologie. Elle tire en outre parti d'un solide écosystème de partenaires, ce qui contribue à appuyer, à soutenir et à stimuler la croissance des entreprises dans un monde branché. Pour en savoir plus, consultez le site panduit.com.

