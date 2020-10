« Nous voulions exploiter l'esthétique de Star Wars , à la fois futuriste et rétro, que l'on reconnaît depuis la trilogie originale jusqu'à la nouvelle série de Disney+, The Mandalorian », expliquent Francesco Terzo et A. Filippo Ficarelli, directeurs créatifs de Pandora. « Nous avons travaillé fort pour transformer des éléments de Star Wars en bijoux habilement détaillés grâce à des techniques artisanales expertes. »

Fabriquée de manière durable à partir de métaux recyclés à 71 %, la collection de 12 bijoux comprend 10 charms, un bracelet et un charm de collection en édition limitée. Offrant des possibilités stylistiques infinies, chaque bijou est soigneusement conceptualisé, conçu par des experts et fini à la main.

« Inspirée de la galaxie Star Wars, cette collection comprend une variété d'options qui permettront aux admirateurs du monde entier de personnaliser leur look », a déclaré Paul Southern, vice-président directeur des licences et franchises chez Lucasfilm. « La collection réussit à capturer les symboles et les personnages adorés de Star Wars et à les réimaginer sous forme de bijoux. »

La nouvelle collection sera en vente en magasin et en ligne chez Pandora à partir du 1er octobre. Cet automne, affichez votre admiration grâce à la collection de bijoux Star Wars x Pandora.

STAR WARS et les propriétés associées sont des marques ou des droits d'auteur, aux États-Unis et dans d'autres pays, de Lucasfilm Ltd ou de ses filiales. © & TM Lucasfilm Ltd.

À PROPOS DE PANDORA

Pandora conçoit, fabrique et commercialise à prix abordable des bijoux modernes, finis à la main et faits de matériaux de haute qualité. Les bijoux Pandora sont vendus dans plus de 100 pays, à travers 7400 points de vente, dont plus de 2700 boutiques concepts.

Basée à Copenhague, au Danemark, Pandora emploie 28 000 personnes dans le monde entier et fabrique ses bijoux dans deux ateliers certifiés LEED en Thaïlande, en utilisant principalement de l'argent et de l'or recyclés. L'entreprise, qui prévoit d'être carboneutre d'ici 2025, a rejoint l'initiative Science Based Targets pour réduire les émissions sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pandora est cotée à la bourse Nasdaq de Copenhague et a réalisé un chiffre d'affaires de 21,9 milliards de couronnes danoises (2,9 milliards d'euros) en 2019.

