L'entreprise vise à transformer le marché des bijoux en diamants en proposant des produits plus abordables et en réduisant considérablement ses émissions de CO2. Pandora renonce aux diamants issus des mines.

BALTIMORE, 16 août 2022 /CNW/ - Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de bijoux en diamants de laboratoire aux États-Unis et au Canada. Cette annonce marque une étape importante pour le plus grand marché de bijoux en diamants au monde, où un plus grand nombre de consommateurs pourra maintenant acheter des bijoux en diamants.

Collier en diamants de Pandora avec diamant de laboratoire fabriqué, taillé et poli à partir d’énergie entièrement renouvelable, ainsi qu’avec de l’or et de l’argent entièrement recyclés. (PRNewsfoto/PANDORA Jewelry)

« L'avenir des produits de luxe se joue dès maintenant. Les diamants créés laboratoire sont tout aussi magnifiques que les diamants extraits des mines, sauf qu'ils s'adressent à un plus large public et ont une plus faible teneur en carbone. Nous sommes fiers d'élargir le marché des diamants et de proposer des bijoux novateurs qui établissent une nouvelle norme concernant la façon dont l'industrie peut réduire son impact sur la planète », a déclaré Alexander Lacik, chef de la direction de Pandora.

Le marché mondial des bijoux en diamants est estimé à 84 milliards de dollars américains. Le développement de ce marché devrait continuer, et la croissance des diamants de laboratoire est supérieure à la progression globale de l'industrie. Les États-Unis représentent le plus important marché de bijoux en diamants au monde.

Diamants à faible empreinte carbone fabriqués aux États-Unis

Les diamants créés en laboratoire sont identiques aux diamants extraits, sauf qu'ils sont fabriqués en laboratoire. Ils ont les mêmes caractéristiques optiques, chimiques, thermiques et physiques et sont classés en fonction des normes dites des 4C : découpe, couleur, clarté et carat. Les diamants de laboratoire de Pandora sont fabriqués, coupés et polis en utilisant une énergie renouvelable à 100 % et leur empreinte carbone est seulement de 8,17 kg de CO2 par carat, ce qui représente 5 % de l'empreinte carbone d'un diamant extrait.

Les diamants de laboratoire sont fabriqués aux États-Unis et représentent l'avenir des diamants à faible teneur en carbone pour les bijouteries et l'industrie. À titre de comparaison, si tous les diamants qui étaient extraits des mines présentaient la même empreinte carbone que les diamants de laboratoire fabriqués par Pandora, cela représenterait une réduction des émissions de plus de 6 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est semblable au remplacement de toutes les voitures à New York par des véhicules électriques.

Première collection conçue avec de l'argent et de l'or entièrement recyclés

Pandora présente sa première collection fabriquée avec de l'argent et de l'or entièrement recyclés afin de réduire davantage l'impact des bijoux sur le climat, Les émissions de gaz à effet de serre du produit d'entrée de gamme - un anneau d'argent serti d'un diamant de 0,15 carat créé en laboratoire (300 $ américains) - diminuent pour atteindre 2,7 kg de CO2, ce qui est égal aux émissions moyennes pour la fabrication d'un t-shirt. Le produit phare - un ensemble de diamants de laboratoire d'un carat sur un anneau d'or massif de 14 carats (1950 dollars américains) - a une empreinte de 10,4 kg d'émission de CO2, ce qui est inférieur aux émissions moyennes pour la fabrication d'une paire de jeans.

La nouvelle collection représente une percée importante pour Pandora, qui s'est engagée à fabriquer tous ses bijoux en utilisant de l'argent et de l'or recyclés d'ici 2025.

Cette collection de 33 articles, qui porte le nom de Pandora Brilliance, propose des anneaux, des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles, chacun d'entre eux étant serti à la main en argent sterling, en or jaune 14K ou en or blanc 14K massif VS+ de laboratoire. La collection sera en vente à partir du 25 août dans 269 magasins Pandora aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur pandora.net. Les prix commencent à 300 $ américains, et chaque pierre varie de 0,15 à un carat.

Brilliance est la première collection issue de la nouvelle catégorie de diamants fabriqués par Pandora. Son introduction en Amérique du Nord fait suite au lancement réussi d'un projet pilote lié aux diamants de laboratoire et mené au Royaume-Uni en 2021. À l'époque, Pandora avait aussi annoncé qu'elle cesserait d'utiliser les diamants extraits des mines.

Sources (en anglais) :

À propos de Pandora

Pandora est la plus grande marque de bijoux au monde. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des bijoux finis à la main à partir de matériaux de haute qualité, à prix abordable. Les bijoux Pandora sont vendus dans 6.800 points de vente, dont plus de 2.600 boutiques concept, répartis dans plus de 100 pays.

Pandora, dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark, emploie 27 000 personnes dans le monde entier et fabrique ses bijoux au sein de deux installations certifiées LEED en Thaïlande. Pandora est déterminée à faire preuve de leadership en matière de développement durable et n'utilisera que de l'argent et de l'or issus du recyclage dans la fabrication de ses bijoux d'ici 2025, ce qui permettra de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030. Pandora est cotée à la bourse du Nasdaq à Copenhague et a réalisé des ventes à hauteur de 23,4 milliards de DKK (3,1 milliards d'euros) en 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1878528/MEDIUM_AW22_Brilliance_05_RGB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/782033/PANDORA_Logo.jpg

SOURCE PANDORA Jewelry

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Johan Melchior, directeur, Relations extérieures, +45 4060 1415, [email protected]; Lindsay Kordik, directrice, Communications et développement durable, +1 (917) 580-2644, [email protected]