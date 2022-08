Pandora démocratise les diamants avec le lancement au Canada et aux États-Unis de sa campagne de diamants créés en laboratoire mettant en vedette Ashley Graham et Rosario Dawson

Les diamants créés en laboratoire de la collection Diamonds by Pandora peuvent être portés par tout le monde, tous les jours.

BALTIMORE, 26 août 2022 /CNW/ - Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde, a annoncé aujourd'hui que la collection Diamonds by Pandora est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada. Avec des diamants de laboratoire produits aux États-Unis et fabriqués avec de l'or et de l'argent entièrement recyclés, la nouvelle collection allie design et durabilité et rend les bijoux en diamant - l'incarnation du luxe - accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Plutôt que d'attendre les occasions où l'on s'offre des cadeaux de façon traditionnelle ou que quelqu'un d'autre leur achète un diamant, Pandora encourage les femmes à souligner leurs propres jalons importants de la vie moderne, comme l'obtention d'une maîtrise ou d'une promotion ou un déménagement dans une nouvelle ville.

La campagne de la collection a été filmée par Cass Bird, artiste, photographe et réalisatrice de renom, et mise en scène par Camilla Nickerson, une force de l'industrie de la mode. Elle met en vedette Ashley Graham, mannequin et entrepreneure, et l'actrice Rosario Dawson, qui sont des pionnières dans leur domaine et des promotrices de l'affirmation de soi.

« Je suis très heureuse de participer à cette campagne, a déclaré Rosario Dawson. Montrer que les marques peuvent créer quelque chose de beau et de brillant grâce à la technologie et à une compréhension de notre monde naturel est vraiment puissant. »

« J'ai été vraiment inspirée par le fait qu'un hommage soit rendu aux femmes à chaque étape, a déclaré Ashley Graham. Tout au long de ma carrière, et après avoir eu mes enfants, j'ai réalisé à un autre niveau à quel point il est important de souligner vos réalisations et de vous aimer vous-même chaque fois que vous en avez l'occasion. »

Chaque article de la collection Diamonds by Pandora présente un diamant créé en laboratoire de 0,15 à 1 carat serti à la main en argent sterling, en or jaune 14K ou en or blanc 14K massif VS+ de laboratoire. Les 33 articles de la collection, qui se vendent entre 300 $ et 1 950 $, sont offerts dans 248 boutiques Pandora aux États-Unis, 21 boutiques Pandora au Canada et au pandora.net.

Les diamants créés en laboratoire sont identiques aux diamants extraits, sauf qu'ils sont fabriqués en laboratoire. Ils ont les mêmes caractéristiques optiques, chimiques, thermiques et physiques et sont classés en fonction des normes dites des 4C : coupe, couleur, clarté et carat. Pour réduire l'impact sur le climat, les diamants créés en laboratoire de Pandora sont produits, coupés et polis à l'aide d'énergie entièrement renouvelable. La collection marque également une étape importante pour Pandora : il s'agit de sa première collection fabriquée avec de l'argent et de l'or entièrement recyclés. L'entreprise s'est engagée à fabriquer tous ses bijoux en utilisant de l'argent et de l'or recyclés d'ici 2025.

À propos de Pandora

Pandora est la plus grande marque de bijoux au monde. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des bijoux finis à la main à partir de matériaux de haute qualité, à prix abordable. Les bijoux Pandora sont offerts dans 6 800 points de vente, dont plus de 2 600 boutiques concept dans plus de 100 pays.

Pandora, dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark, emploie 27 000 personnes dans le monde entier et fabrique ses bijoux au sein de deux installations certifiées LEED en Thaïlande. Pandora est déterminée à faire preuve de leadership en matière de développement durable et n'utilisera que de l'argent et de l'or issus du recyclage dans la fabrication de ses bijoux d'ici 2025, ce qui permettra de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030. Pandora est cotée à la bourse du Nasdaq à Copenhague et a réalisé des ventes à hauteur de 23,4 milliards de DKK (3,1 milliards d'euros) en 2021.

