Pandora offrira des soldes du Vendredi fou, en ligne et en magasin, tous les vendredis du mois

BALTIMORE, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Pandora, la marque mondiale de bijoux annonce que les clients pourront profiter des soldes du Vendredi fou, en ligne et en magasin, tous les vendredis du mois de novembre. Chez Pandora, la santé et la sécurité des clients et des employés sont une priorité absolue. L'entreprise a donc pris cette décision pour garantir une expérience d'achat plus sécuritaire pour l'ensemble de la communauté.

Les clients auront l'occasion de choisir parmi les différentes collections en vente, dont Emblèmes Pandora, Pandora Signature et la nouvelle collection Pandora Intemporelle, en plus d'obtenir une réduction de 35 % sur le montant total de leur achat pendant ces jours de soldes (certaines exclusions pourraient s'appliquer). Les clients pourront aussi profiter des promotions du Vendredi fou sans contact, grâce à des options comme le service de cadeaux numériques SmartGift, le ramassage en magasin des achats en ligne, et le ramassage à l'auto. Renseignez-vous auprès de votre magasin local pour connaître les services offerts. Le partenariat de Pandora avec SmartGift permet aux utilisateurs d'envoyer à leurs proches un cadeau personnalisable et emballé numériquement, tout en respectant la distanciation sociale.

Cette annonce fait suite à la nouvelle selon laquelle Pandora rejoindra les rangs des magasins de détail qui fermeront leurs portes à l'Action de grâce. Sid Keswani, président des bijoux Pandora en Amérique du Nord, a affirmé que cette fermeture permettra aux employés de prendre une journée de réflexion et de détente. Cette décision a également été prise pour assurer la sécurité de la communauté.

Sid Keswani a déclaré : « En cette période difficile, nous sommes heureux de répandre la joie en prolongeant notre vente du Vendredi fou et en offrant des options d'achat plus sécuritaires pour que nos précieux clients puissent offrir des cadeaux à leurs proches. »

Visitez le pandora.net pour plus d'informations et pour profiter des soldes du Vendredi fou.

À PROPOS DE PANDORA

Pandora conçoit, fabrique et commercialise à prix abordable des bijoux modernes, finis à la main et faits de matériaux de haute qualité. Les bijoux Pandora sont vendus dans plus de 100 pays, à travers 7400 points de vente, dont plus de 2700 boutiques concepts.

Basée à Copenhague, au Danemark, Pandora emploie 28 000 personnes dans le monde entier et fabrique ses bijoux dans deux ateliers certifiés LEED en Thaïlande, en utilisant principalement de l'argent et de l'or recyclés. L'entreprise, qui prévoit d'être carboneutre d'ici 2025, a rejoint l'initiative Science Based Targets pour réduire les émissions sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pandora est cotée à la bourse Nasdaq de Copenhague et a réalisé un chiffre d'affaires de 21,9 milliards de couronnes danoises (2,9 milliards d'euros) en 2019.

