ZURICH, 5 août 2022 /CNW/ - Pando Asset, le cinquième émetteur de la nouvelle cryptomonnaie ETP à être côté à la SIX Swiss Exchange cette année, a attiré l'attention du marché depuis son inscription le 27 juillet. En tant que première cryptomonnaie ETP de Pando Asset inscrite à la SIX Swiss Exchange, la Pando Asset Crypto 6 ETP a clôturé le 3 août à 21,66 dollars américains, soit une croissance de 9,78 % par rapport au prix d'émission de 19,73 dollars américains, négocié avec le symbole Bloomberg « PNDS ».

Inscription réussie de Pando Asset à la SIX Swiss Exchange (PRNewsfoto/Pando Asset AG)

Pando Asset, dont le siège social est en Suisse, a été créée par un groupe de professionnels de la finance, de la technologie de la chaîne de bloc et de l'univers des cryptoactifs, tels que Huobi Group, 21 Shares AG et Deutsche Boerse AG. Pando Asset a établi un partenariat avec le plus grand dépositaire de cryptoactifs, Coinbase, et est donc entièrement garantie. Junfei Ren, partenaire chez Pando Asset, a déclaré : « La mission de Pando Asset est de permettre aux investisseurs de participer en toute sécurité, facilement et efficacement aux cryptoactifs sans se soucier des risques liés au stockage de clés privées et des problèmes de sécurité systématiques. Cela renforce la confiance et constitue la porte d'entrée parfaite pour que les nouveaux investisseurs et les investisseurs institutionnels traditionnels deviennent des acteurs clés dans cette nouvelle ère de la cryptomonnaie. »

La Pando Asset Crypto 6 ETP suit principalement l'indice Vinter Pando Crypto Basket 6, qui offre aux investisseurs la possibilité de participer au développement d'un panier d'actifs numériques constitué des plus gros actifs de contrats intelligents par capitalisation boursière. Les investisseurs peuvent acheter ou racheter l'ETP au même prix en temps réel que sur Coinmarketcap, par l'intermédiaire de leurs comptes de courtage durant les heures normales de négociation à la SIX Swiss Exchange.

À l'heure actuelle, l'indice contient les six cryptoactifs les plus importants en termes de capitalisation boursière. L'indice est rééquilibré trimestriellement et pondéré pour permettre aux investisseurs de diversifier, de mettre en valeur et d'empêcher les deux plus gros actifs de dominer le panier. Les actifs numériques sont conservés dans un stockage hors ligne auprès du gardien institutionnel classé et réglementé. En plus d'autres mesures de sécurité comme l'autorisation de signatures multiples, les adresses de liste blanche et la piste de vérification, la Pando Asset Crypto 6 ETP est conçue pour offrir aux investisseurs un produit entièrement garanti dans lequel investir.

Dans le cadre de l'inscription de Pando Asset, Christian Reuss, directeur de SIX Swiss Exchange, a souligné : « Je suis ravi de constater que notre marché croissant des ETF et des ETP a attiré un cinquième nouvel émetteur de cryptomonnaie cette année. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Pando Asset, qui vient d'inscrire son ETP de panier de cryptomonnaie sur notre bourse. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1872332/image_5015475_32269350.jpg

SOURCE Pando Asset AG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ming, [email protected]; Pays : Suisse; Site Web : Pandoasset.com