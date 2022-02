Pandémie : La crise climatique étant sur la glace depuis trop longtemps, Climat Québec dévoile deux documents majeurs pour faire bouger les choses

LONGUEUIL, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour mettre un terme à la mise à l'écart de la crise climatique dans l'espace médiatique et politique qui perdure depuis le début de la pandémie mondiale, Climat Québec lance sa Déclaration d'urgence climatique ainsi que sa Démarche pour la création de la République du Québec avec l'objectif de changer la donne.

Martine Ouellet, chef de Climat Québec, a fait valoir : « Ce n'est plus un secret pour personne : les activités humaines à l'origine des changements climatiques représentent un facteur d'accélération des épidémies. Ainsi, lutter contre les changements climatiques, c'est littéralement prévenir une prochaine crise pandémique. Il n'est pas normal -dans ce contexte où la survie de l'humanité est tant menacée- que notre appareil public traite la question en sous-importance. En effet, il est crucial que notre gouvernement, partis d'opposition, influenceurs et médias se responsabilisent et agissent à la hauteur de la situation. C'est avec l'espoir de briser ce statu quo hautement inacceptable et de rassembler un maximum de Québécois que nous publions aujourd'hui ce plan d'action. »

Pour l'obtention de nouveaux pouvoirs et agir efficacement contre la menace

Selon la chef de Climat Québec : « Les conséquences de la crise sont désastreuses. Ses effets se font déjà bien sentir et la situation promet d'empirer de manière exponentielle si des actions à la hauteur de la menace ne sont pas appliquées pour l'endiguer. »

La Déclaration d'urgence climatique permettra à un gouvernement mené par Climat Québec de mettre en place des mesures exceptionnelles afin d'agir avec vigueur, dans de brefs délais, pour changer la dynamique économique à la source de la crise. Le rapatriement de tous les pouvoirs est indispensable pour l'adoption de la Déclaration d'urgence climatique.

La création de la République du Québec, dès l'accession au pouvoir

Climat Québec, dans son document Démarche pour la création de la République du Québec, divulgue son processus pour sortir du Canada et ainsi créer le nouveau pays du Québec.

« Pour nous, le temps des tergiversations, des grands détours ou des astuces compliquées est terminé. Notre démarche est franche, directe et démocratique. Nous sortirons du Canada de la même façon que nous y sommes entrés, c'est-à-dire par un vote de nos élus dès la prise de pouvoir par Climat Québec. Nous n'avons plus de temps à perdre », a conclu Martine Ouellet.

Pour consulter la Démarche pour la création de la République du Québec : https://climatquebec.com/wp-content/uploads/2022/02/De%CC%81marche-pour-la-cre%CC%81ation-de-la-Re%CC%81publique-du-Que%CC%81bec-.pdf

Pour consulter la Déclaration d'urgence climatique : https://climatquebec.com/wp-content/uploads/2022/02/De%CC%81claration-durgence-climatique.pdf

