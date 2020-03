Pandémie de la COVID-19 - Vingt-neuf élections partielles sont remises partout au Québec

QUÉBEC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Soucieuse de protéger la population face à la pandémie de la COVID-19, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, responsable de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), demande le report de tout vote par anticipation ou de tout scrutin électoral prévu jusqu'au 26 avril 2020. Au total, 29 élections partielles sont visées, dont six scrutins qui devaient se tenir en fin de semaine.

La proclamation d'élection des personnes ayant été élues sans opposition sera maintenue. Ces personnes pourront ainsi entrer en fonction à la condition qu'elles soient assermentées dans le délai de 30 jours prévu par la LERM.

Au cours des prochaines semaines, une nouvelle date sera fixée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour la tenue de tout scrutin électoral reporté.

Citation :

« Il est de mon devoir de m'assurer que les élections municipales se déroulent dans des conditions qui facilitent le vote des électeurs et qui préservent leur santé et celle du personnel électoral. Les rassemblements occasionnés par la tenue du vote par anticipation ou d'un scrutin électoral représentent un risque évitable. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Fait saillant :

Le 12 mars, le gouvernement du Québec a formulé des demandes à l'intention de la population du Québec afin de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus (COVID-19). L'une d'entre elles établit que les organisations doivent annuler les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires, pour les 30 prochains jours.

Pour connaître les municipalités touchées, voir l'annexe ci-jointe.

ANNEXE

Liste des 29 élections partielles remises au Québec d'ici le 26 avril

Nom de la municipalité Date du scrutin Montréal 2020-03-15 Saint-Aimé-des-Lacs 2020-03-15 L'Isle-Verte 2020-03-15 Saint-Michel-du-Squatec 2020-03-15 Notre-Dame-de-la-Merci 2020-03-15 Saint-Stanislas-de-Kostka 2020-03-15 Lochaber-Partie-Ouest 2020-03-22 Brome 2020-03-22 Saint-Jean-de-Cherbourg 2020-03-22 Saint-Damien 2020-03-22 Vaudreuil-sur-le-Lac 2020-03-29 Godmanchester 2020-03-29 La Visitation-de-l'Île-Dupas 2020-03-29 Léry 2020-03-29 Waterloo 2020-03-29 Côte-Saint-Luc 2020-04-05 Rivière-Beaudette 2020-04-05 Saint-Urbain-Premier 2020-04-05 Saint-Isidore-de-Clifton 2020-04-05 Saint-Louis-de-Gonzague 2020-04-26 Armagh 2020-04-26 Sainte-Anne-du-Lac 2020-04-26 Saint-Camille 2020-04-26 Saint-Norbert-d'Arthabaska 2020-04-26 Mont-Laurier 2020-04-26 La Bostonnais 2020-04-26 Val-Alain 2020-04-26 Hudson 2020-04-26 Sainte-Sophie-de-Lévrard 2020-04-26

