Pandémie de la COVID-19 - Une partie de l'Outaouais passe au palier d'alerte maximale

QUÉBEC, le 10 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En raison de l'évolution de la situation épidémiologique dans la région de l'Outaouais, les autorités de santé publique font passer la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l'Outaouais au palier rouge (alerte maximale).

Pour ces secteurs, il est dès maintenant non recommandé d'effectuer des déplacements non essentiels entre les zones rouges, orange ou jaunes et à l'extérieur du Québec. La plupart des autres mesures entreront en vigueur le dimanche 11 octobre, donc dès ce soir à 00 h 01, comme la fermeture des bars, des salles de spectacle, des restaurants, sauf pour les livraisons, les commandes à emporter ou les commandes à l'auto, et celle d'autres lieux concernés. Toutefois, certaines mesures, notamment celles concernant les milieux scolaire et sportif, entreront en vigueur le jeudi 15 octobre, donc dans la nuit de mercredi à jeudi.

Citation :

« Compte tenu de ce que nous savons de l'évolution épidémiologique dans ces territoires, une telle décision s'avère nécessaire. Nous voulons prévenir une hausse trop marquée de la transmission et une expansion vers les communautés adjacentes, par une limitation des contacts entre les personnes. Nous nous donnons ainsi toutes les chances de freiner la propagation du virus sur l'ensemble du territoire québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'au palier rouge, des mesures spécifiques temporaires doivent être mises en place afin de ralentir la transmission du virus. Mentionnons notamment que :

les rassemblements dans les domiciles privés sont interdits;

les activités de groupe organisées dans un endroit public sont interdites;

les activités exercées dans plusieurs lieux sont suspendues.

L'ensemble des mesures applicables en zone rouge, incluant celles qui sont liées aux écoles et à la pratique d'activités sportives, sont en ligne au Québec.ca/zonerouge.

