Pandémie de la COVID-19 - Une ligne téléphonique pour obtenir sa preuve de vaccination

QUÉBEC, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Les personnes qui éprouvent des difficultés à télécharger leur preuve de vaccination peuvent dès maintenant appeler à la ligne d'information sur le coronavirus pour obtenir du soutien.

La ligne téléphonique est un moyen additionnel permettant aux citoyens qui n'ont pas leur preuve de vaccination et qui ne parviennent pas à l'obtenir sur le portail libre-service de parler à un préposé sans avoir à se déplacer dans un centre de vaccination.

Ainsi, les citoyens peuvent appeler au 1 877 644-4545 (ou à l'indicatif téléphonique correspondant à la région concernée) et choisir l'option Preuve de vaccination. Le service sera disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi et le dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30.

Précisons que les personnes de moins de 14 ans ne pourront pas télécharger leur preuve de vaccination à partir du portail. Des travaux sont en cours pour rendre accessible la preuve par le portail.

Exemption pour les voyageurs vaccinés qui entrent au Canada

Par ailleurs, rappelons que les voyageurs entièrement vaccinés qui respectent certaines conditions pourraient dorénavant être admissibles à certaines exemptions concernant les exigences de quarantaine et le test de dépistage.

Pour connaître les exigences, consultez la page Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada. La preuve de vaccination papier ou électronique devra être téléchargée dans ArriveCAN dans les 72 heures précédant l'arrivée au Canada.

Faits saillants :

Rappelons qu'un portail libre-service permet aux citoyens de télécharger eux-mêmes leur preuve de vaccination électronique avec code QR, sur le Web.

Notons également que la preuve de vaccination papier remise à la suite de la vaccination peut être prise en photo et conservée électroniquement.

En ce qui concerne l'utilisation de la preuve de vaccination en diverses circonstances, les travaux se poursuivent.

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

