Pandémie de la COVID-19 - Une fois les premières doses reçues, le Québec sera prêt à vacciner, assure le ministre Christian Dubé

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que le Québec serait prêt à vacciner dès la semaine prochaine contre la COVID-19, une fois les premières doses reçues.

Alors que, plus tôt aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé que le Canada recevrait 249 000 doses de Pfizer dès la semaine du 14 décembre, le Québec assure pouvoir débuter aussitôt sa campagne de vaccination. En effet, 4 000 doses seraient acheminées au Québec, ce qui permettrait de vacciner autour de 2 000 personnes.

Le Comité sur l'immunisation du Québec a par ailleurs dévoilé la détermination des groupes prioritaires, laquelle s'appuie sur un avis préliminaire, dont l'objectif principal est la prévention des maladies graves et des décès. Il s'agit toutefois d'un avis préliminaire ; des mises à jour pourraient donc être faites, si nécessaire. La vaccination sera élargie en fonction des quantités disponibles au Canada. La priorisation des groupes à vacciner proposée est la suivante :

Les personnes vulnérables et en grande perte d'autonomie qui résident dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) ; Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers ; Les personnes autonomes ou en perte d'autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées ; Les communautés isolées et éloignées ; Les personnes âgées de 80 ans ou plus ; Les personnes âgées de 70 à 79 ans ; Les personnes âgées de 60 à 69 ans ; Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complication de la COVID-19 ; Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers ; Le reste de la population adulte.

D'ici le 4 janvier prochain, 22 000 à 28 000 Québécois pourraient être vaccinés contre la COVID-19. La campagne se déroulera dans 20 sites établis. Au total, 650 000 Québécois pourraient être vaccinés d'ici la fin mars 2021. Par ailleurs, le vaccin sera offert gratuitement à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire québécois.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé que le Québec a une expérience solide en matière de vaccination contre la grippe et que celle-ci sera bénéfique pour la campagne de vaccination à venir contre la COVID-19. Pour preuve : à ce jour, plus de 1,1 million de personnes ont été vaccinées en un peu plus d'un mois contre la grippe. Rappelons que le ministre Christian Dubé a signé un arrêté ministériel la semaine dernière pour augmenter le bassin de main-d'œuvre potentielle qui pourra participer à la vaccination. Ainsi, des étudiants et des professionnels du milieu de la santé seront autorisés à vacciner la population contre la COVID-19, ce qui représente quelques milliers de personnes supplémentaires.

« Le Québec est prêt à commencer la vaccination quand nous recevrons les premières doses, et ce, dès la semaine prochaine. L'expérience acquise dans les dernières semaines avec la vaccination contre la grippe nous a permis de tester nos façons de faire et de nous préparer pour la vaccination contre la COVID. On voit enfin la ligne d'arrivée du marathon que nous avons commencé il y a plusieurs mois, mais les derniers kilomètres sont toujours les plus difficiles. L'arrivée d'un vaccin ne signifie pas qu'on peut relâcher les mesures sanitaires ; au contraire, nous devons continuer nos efforts. Ce n'est pas le moment d'abandonner, maintenant que nous sommes si près du but. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

