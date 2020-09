Pandémie de la COVID-19 - Un portrait des cas de COVID-19 rapportés en milieu scolaire

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Par souci de transparence, le gouvernement du Québec publie aujourd'hui une première liste des cas rapportés de COVID-19 dans les établissements scolaires du Québec. Cette liste présente les écoles ayant au moins un cas rapporté, et ce, pour la période du 26 août au 3 septembre 2020.

Cette liste représente une première étape dans la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de l'Éducation de tenir la population - et particulièrement les parents - au fait de la propagation du virus au sein du réseau scolaire. Dès la semaine prochaine, cette liste sera bonifiée sur une base quotidienne en identifiant les nouveaux cas rapportés au cours de la journée précédente.

Ainsi, sur les plus de 3100 établissements que compte le réseau scolaire québécois, 45 établissements ont déclaré au moins un cas d'élève ou de membre du personnel attribuable à la COVID-19. Les détails sont disponibles sur Québec.ca.

Soulignons que lorsqu'un cas est rapporté dans l'établissement scolaire fréquenté par leur enfant, tous les parents reçoivent systématiquement un avis de leur direction d'école, de même que les membres du personnel. La liste des écoles présente, à titre indicatif, un portrait global de la situation, mais ne se substitue aucunement à l'avis transmis par la direction de l'établissement scolaire.

Le gouvernement publiera prochainement un tableau présentant, par région sociosanitaire, par centre de services scolaire et par école, le nombre de nouveaux cas rapportés tant chez les élèves que les membres du personnel. Ce tableau évolutif sera mis à jour du mardi au samedi, et présentera les plus récentes données de la journée précédente. D'autres données complémentaires y apparaîtront ultérieurement.

Citations :

« Le gouvernement s'est toujours fait un point d'honneur, depuis le début de la pandémie, d'être transparent et de divulguer l'information pertinente, et c'est pourquoi nous allons présenter quotidiennement les données des cas rapportés dans l'ensemble des établissements scolaires. Nous comprenons les inquiétudes des parents et nous voulons être là pour les rassurer. Nous souhaitons que cet outil permette à la population, et plus particulièrement aux parents, d'obtenir un portrait actuel de la situation. Je tiens à réitérer que bien que des cas soient confirmés, tel que nous nous y attendions, la situation est toujours sous contrôle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La santé et la sécurité de tous les citoyens du Québec dictent nos actions en ce qui concerne la COVID-19. Il en va de même pour les décisions touchant nos écoles, qui accueillent quotidiennement nos enfants. La transparence et la libre circulation des renseignements sont primordiales. J'invite aussi tous les parents à continuer de prendre les précautions nécessaires pour prévenir la propagation du virus. Nous devons tout faire pour garder nos écoles ouvertes. On le doit à nos enfants. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et pour consulter le tableau des cas rapportés en milieu scolaire : Québec.ca/coronavirus

Situation dans les établissements scolaires relative à la COVID-19

pour la période du 26 août au 3 septembre 2020 Date de divulgation Centre de services scolaire École 2020-09-02 Affluents École secondaire Armand-Corbeil 2020-08-30 Capitale École secondaire Jean-de-Brébeuf 2020-08-31 Capitale École Jules-Émond 2020-08-31 Capitale École Les Prés-Verts 2020-09-01 Capitale École secondaire de Neufchâtel 2020-08-31 Découvreurs Polyvalente de l'Ancienne-Lorette 2020-09-03 Découvreurs École des Hauts-Clochers 2020-09-01 Draveurs École Sainte-Élisabeth 2020-08-31 Harricanna École primaire Sacré-Cœur 2020-08-31 Harricanna École secondaire d'Amos - pavillon La Calypso 2020-09-03 Hautes-Rivières École De Monnoir 2020-09-01 Hauts-Cantons École des Sommets 2020-08-31 Laval Centre de formation professionnelle Compétences-2000 2020-08-31 Laval École primaire Sainte-Marguerite 2020-08-31 Laval École secondaire l'Odyssée-des-Jeunes 2020-09-03 Laval Centre d'éducation des adultes les Berges 2020-09-03 Laval École Cœur-Soleil 2020-08-31 Marguerite-Bourgeoys École des Grands-Êtres 2020-09-03 Marguerite-Bourgeoys École Pierre-Laporte 2020-09-03 Marguerite-Bourgeoys Centre d'éducation des adultes de LaSalle 2020-09-03 Marguerite-Bourgeoys École de la Mosaïque 2020-09-03 Marie-Victorin Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé 2020-09-03 Marie-Victorin Centre de formation professionnelle Pierre- Dupuy 2020-09-03 Marie-Victorin École internationale Lucille-Teasdale 2020-09-01 Montréal École Dollard-des-Ormeaux 2020-09-02 Montréal École Notre-Dame-de-Grâce 2020-09-02 Montréal École Saint-Noël-Chabanel 2020-09-03 Montréal École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal 2020-08-31 Pointe-de-l'Île École Francois-La-Bernarde 2020-09-01 Pointe-de-l'Île École Jules-Vernes 2020-09-01 Pointe-de-l'Île École secondaire Henri-Bourassa 2020-09-02 Pointe-de-l'Île École primaire Jacques-Rousseau 2020-09-02 Pointe-de-l'Île Centre Antoine de St-Exupéry 2020-08-31 Portages-de-l'Outaouais École du Dôme 2020-09-01 Portages-de-l'Outaouais École des Tournesols - Immeuble de la Petite- Ourse 2020-08-30 Premières-Seigneuries Polyvalente de Charlesbourg 2020-08-31 Région-de-Sherbrooke École primaire des Quatre-Vents - pavillon Union 2020-09-01 Région-de-Sherbrooke École internationale du Phare 2020-09-03 Région-de-Sherbrooke École du Cœur-Immaculé 2020-08-26 Seigneurie-des-Mille-Îles Polyvalente des Deux-Montagnes 2020-09-03 Établissement privé Collège Saint-Maurice 2020-09-03 Établissement privé École Marie Gibeau 2020-09-03 Établissement privé Collège Pasteur, Pavillon Khalil Gibran 2020-09-03 Établissement privé Collège Letendre 2020-09-03 Établissement privé La Petite Académie

Note

Cette liste présente les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de la formation générale des adultes ainsi que les centres de formation professionnelle ayant rapporté au moins un cas attribuable à la COVID-19 chez les élèves ou les membres du personnel. Elle présente, à titre indicatif, un portrait global de la situation. Elle ne remplace pas l'avis aux parents transmis par la direction d'un établissement scolaire lorsqu'un cas y est rapporté.

Source

Ministère de l'Éducation du Québec (extraction du 3 septembre 2020 à 15 h)

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756 ; Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation, 418 644-0664

Liens connexes

http://www.msss.gouv.qc.ca