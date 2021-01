Pandémie de la COVID-19 - Un contrat avec l'entreprise québécoise Medicom pour sécuriser l'approvisionnement du Québec en masques médicaux

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui qu'un contrat a été octroyé à la compagnie AMD Medicom inc. (Medicom) pour l'acquisition de respirateurs de type N95 et de masques chirurgicaux de niveau 3 sur une période de dix ans. Medicom s'engage à fournir annuellement 20 millions de masques N95 et 66 millions de masques chirurgicaux de niveau 3.

Cet important contrat s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'augmenter son autonomie d'approvisionnement en équipements essentiels pour faire face à la crise sanitaire actuelle et à de futures crises sanitaires.

Cette entente répond à l'un des objectifs du plan d'action pour une 2e vague, soit de sécuriser l'approvisionnement en EPI. Pour assurer la pérennité de cette réserve et pour se constituer une réserve d'équipements de protection équivalant à 4 à 6 mois de consommation en période de crise sanitaire, l'entente a été octroyée pour une durée de dix ans.

Citation :

« Nous ne voulons plus jamais revivre ce que nous avons vécu au printemps dernier en matière d'approvisionnement. La signature de ce contrat permettra un approvisionnement à long terme en équipement de protection qui soit à la fois abordable et local, au profit de l'ensemble de notre réseau et de la population québécoise. Un contrat d'une telle portée permettra à l'entreprise de bien s'implanter au sein de notre collectivité, fournissant par le fait même des emplois chez nous et favorisant une meilleure autonomie en fournitures médicales à l'échelle du Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

La valeur approximative du contrat s'élève à environ 330 M$ sur les dix ans. Le contrat prend fin le 31 juillet 2030.

Le coût d'achat des produits sera assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à même son budget de fonctionnement.

Le prix unitaire des produits pourra être renégocié après une période de trois ans, et ajusté en fonction de la variation du coût de la matière première.

Ce contrat fait suite à un décret du printemps dernier autorisant le Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec à conclure un contrat de gré à gré avec Medicom en vue d'augmenter l'autonomie d'approvisionnement en équipement essentiel pour faire face à la crise sanitaire.

