Pandémie de la COVID-19 - Tout est prêt pour l'entrée en vigueur du passeport vaccinal

QUÉBEC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a précisé les derniers détails qui permettront à la majorité de la population de poursuivre ses activités de manière sécuritaire, en dépit de la situation épidémiologique actuelle.

Dès demain, le 1er septembre, le passeport vaccinal permettra l'accès à certains lieux ou la participation à certaines activités uniquement aux personnes adéquatement protégées ou à celles qui ont une contre-indication clinique à la vaccination contre la COVID-19.

La preuve de vaccination contenant un code QR peut être présentée de trois façons:

en format papier;

en format PDF sur un appareil mobile;

à partir de l'application VaxiCode.

Une preuve d'identité avec photo, comme le permis de conduire ou la carte d'assurance maladie, devra être aussi présentée. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, la pièce d'identité sera nécessaire, mais elle ne devra pas obligatoirement inclure une photo.

Les applications Vaxi Code et VaxiCode Verif sont maintenant disponible sur Google Play pour les appareils Android. Elles étaient déjà disponibles depuis plusieurs jours sur App Store.

Rentrée scolaire

Alors que la rentrée scolaire bat son plein partout au Québec, une attention particulière sera apportée afin d'assurer la sécurité des élèves et du personnel.

Au cours des deux prochaines semaines, les efforts de vaccination en milieu scolaire seront la priorité afin d'assurer un taux vaccination global suffisant dans l'ensemble des établissements.

Des options supplémentaires pour le dépistage seront offertes, en continuant de miser sur l'accessibilité, la performance et l'efficacité des tests disponibles en laboratoire. Comme annoncé précédemment, la stratégie déployée cet automne permettra de minimiser les exclusions (isolement) de l'école.

Afin d'appuyer les efforts pour contenir la propagation dans les écoles, un déploiement graduel de l'utilisation des tests rapides sera fait sous peu. Des écoles ont été ciblées pour la première phase, ce qui permettra de tester le processus envisagé. Le déploiement sera ensuite étendu à l'ensemble des écoles primaires du Québec, puis des écoles secondaires.

Citation :

« Tout est prêt afin que dès le 1er septembre, les personnes adéquatement protégées puissent avoir accès à plusieurs lieux et activités, de manière sécuritaire. De plus, d'ici la fin de la présente semaine et suivant les derniers arrimages technologiques en cours, le statut de protection des personnes présentant des contre-indications à la vaccination ainsi que les participants à l'étude clinique menée par Medicago inc. s'affichera en vert, ce qui leur permettra d'accéder aux lieux et de participer aux activités qui requièrent le passeport vaccinal. Le passeport nous aidera à maintenir un niveau d'activité le plus normal possible, et je suis très fier des efforts déployés au cours des dernières semaines. Malgré le succès de notre campagne de vaccination, la quatrième vague prend de l'ampleur, notamment en raison de la circulation du variant Delta. Restons vigilants cet automne et continuons d'être exemplaires. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que même si la vaccination a grandement contribué à freiner l'arrivée de la quatrième vague au Québec, la distanciation, le port du masque et le lavage des mains, demeurent très importants. En cas d'apparition de symptômes ou d'un contact étroit avec un cas positif, il est également essentiel de se faire dépister sans tarder et ce, même pour une personne adéquatement vaccinée.

Plusieurs mesures demeurent en vigueur. Parmi celles-ci, rappelons que

lors de rassemblements privés :

À l'intérieur des domiciles : maximum de 10 personnes provenant d'adresses différentes ou les occupants de 3 résidences.



À l'extérieur (terrains privés) et sur les balcons : maximum de 20 personnes provenant d'adresses différentes ou les occupants de 3 résidences.

lors d'activités privées de nature événementielle ou sociale :

Dans une salle louée ou un lieu public intérieur : maximum de 25 personnes.



Dans un lieu public extérieur : 50 personnes maximum, avec respect de la distanciation physique.

Lien connexe :

Pour obtenir tous les renseignements pertinents sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756