Pandémie de la COVID-19 - Suggestions de bonnes pratiques pour une Halloween en toute sécurité

QUÉBEC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de l'Halloween, le ministère de la Santé et des Services sociaux publie quelques suggestions de bonnes pratiques afin que cette fête se déroule de façon sécuritaire, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Il est important de souligner que toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19, ou qui doit respecter des consignes d'isolement ou qui est en quarantaine ne doit pas participer à la collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni participer à des fêtes.

Pour ceux et celles qui ne présentent pas de symptômes et qui participent à la collecte et la distribution de friandises, rappelons que la prudence est toujours de mise afin de limiter les risques de propagation du virus.

Collecte de friandises en porte-à-porte

Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons. Il leur est demandé de s'abstenir de chanter ou de crier devant les personnes qui donnent les friandises.

Une distance d'un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du possible.

Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l'utilisation d'une solution à base d'alcool au besoin.

Distribution de friandises

Les friandises devraient être préparées en sacs individuels, pour en faciliter la distribution et limiter les contacts.

Ajoutons que le risque de contamination est surtout présent dans les fêtes à l'intérieur. Les mesures en vigueur doivent être respectées, et particulièrement la limite de 10 personnes permises dans les domiciles privés.

