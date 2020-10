Pandémie de la COVID-19 - Soutien de plus de 68 M$ pour atténuer les impacts financiers de la pandémie aux municipalités de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et ses collègues députés de la région de la Capitale-Nationale sont heureux d'annoncer qu'une aide financière de 68 342 149 $, provenant à parts égales des gouvernements du Québec et du Canada, sera octroyée aux municipalités de la région de la Capitale-Nationale.

Grâce à cette aide, les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, au fonctionnement de camps de jour municipaux et aux processus démocratiques dans les municipalités (conseils municipaux, élections partielles et générales). Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, les droits sur les mutations immobilières, les amendes et les pénalités, de même que les stationnements.

« Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement est à l'écoute des besoins des municipalités. Nous mettons de l'avant le soutien nécessaire afin qu'elles puissent être en mesure de s'adapter à la situation et de continuer d'offrir des services de qualité aux citoyennes et aux citoyens. C'est une somme considérable que nous consacrons maintenant à la disposition de toutes les municipalités du Québec. Elles seront ainsi mieux outillées pour faire face à la COVID-19, tout en se préparant à contribuer activement à la reprise économique. Au bout du compte, c'est l'ensemble des collectivités qui bénéficiera de cette initiative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cette aide financière importante donnera davantage de flexibilité et de prévisibilité aux municipalités. Cela permettra d'éviter des hausses du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises ou des réductions de services. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Pour votre gouvernement, soutenir nos municipalités de la Capitale-Nationale est d'une grande importance, particulièrement en ces temps difficiles. Nous comprenons que les derniers mois n'ont pas été faciles, et je désire souligner la résilience dont font preuve nos maires et mairesses de la région, avec qui j'échange régulièrement depuis le début de la pandémie. Je félicite également mes collègues Andrée Laforest et Eric Girard pour ce tour de force dont bénéficieront tous nos citoyens. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

L'aide financière pour l'ensemble des municipalités du Québec est de 800 M$. Elle découle d'une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire. Ainsi, une enveloppe de 2,3 G$ sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID - 19. Une annonce à cet effet a eu lieu le 25 septembre dernier.

en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire. Ainsi, une enveloppe de 2,3 G$ sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID 19. Une annonce à cet effet a eu lieu le 25 septembre dernier. Pour chaque municipalité, le montant de l'aide a été déterminé selon une approche mixte qui tient compte de deux facteurs, soit le poids démographique et les impacts de la pandémie.

Cette aide pourra être utilisée par chaque municipalité, tant en 2020 qu'en 2021, à sa convenance.

Une somme de 100 M$ est réservée pour répondre à des besoins particuliers qui pourraient tôt ou tard se faire sentir au cours des prochains mois. Elle permettra de tenir compte, pour les régions, des contrecoups à venir de la pandémie. Le recours à cette réserve sera précisé au cours de l'hiver 2021.

