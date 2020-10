Pandémie de la COVID-19 - Renforcement des mesures sanitaires à l'approche du long week-end

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que de nouveaux secteurs passeront au palier rouge (alerte maximale). Pour assurer le respect des consignes et limiter les déplacements non essentiels entre les régions, des points de contrôle policier aléatoires seront déployés dès demain.

Mise à jour des paliers d'alerte

Dans la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, la MRC de Portneuf passera au palier rouge.

Dans la région sociosanitaire de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, les MRC de Drummond, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska et la ville de Trois-Rivières passent également au palier rouge.

Pour ces secteurs, la plupart des mesures entreront en vigueur le samedi 10 octobre, comme la fermeture pour les restaurants, les bars et les autres lieux concernés. Toutefois, certaines mesures, notamment celles concernant les milieux scolaire et sportif, entreront en vigueur le mercredi 14 octobre.

Les mesures applicables pour les zones rouges sont en ligne à l'adresse : Québec.ca/zonerouge.

Déplacements interrégionaux

Le ministre a également annoncé que des points de contrôle policier aléatoires seront déployés dès vendredi, notamment à cinq endroits :

Parc des Laurentides

Petit parc des Laurentides (route 169)

Entrée à La Tuque

Côte de La Malbaie

Traversier de Tadoussac

L'objectif est de protéger les régions qui se trouvent toujours à des paliers d'alerte inférieurs en limitant les déplacements non essentiels.

Rappelons qu'afin de limiter les risques de propagation du virus, le gouvernement du Québec demande à l'ensemble des citoyens d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf pour les déplacements essentiels.

Pour les personnes qui doivent se déplacer, on demande de limiter les contacts et d'éviter de se rendre dans les commerces des régions visitées.

Les règles applicables au territoire de palier rouge continuent de s'appliquer pour la personne qui y réside lors de ses déplacements en dehors de son territoire.

Citation :

« À l'approche du long week-end, on demande aux Québécois de redoubler de prudence. Chaque personne doit faire un effort pour limiter son nombre de contacts. Je veux aussi rappeler aux personnes en zone rouge qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs ce qu'ils ne peuvent pas faire chez-eux. On l'a dit souvent dans les derniers jours, c'est fondamental de respecter les règles. C'est tous ensemble que nous pourrons casser la vague. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le système d'alertes régionales et d'intervention graduelle : msss.gouv.qc.ca/presse.

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756