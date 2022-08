Pandémie de la COVID-19 - Rappel des mesures de prévention contre la COVID-19 en contexte de rentrée automnale

QUÉBEC, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - En cette période des vacances qui s'achève, et qui sera suivie sous peu par celle de la rentrée scolaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite rappeler que le virus de la COVID-19 circule toujours. Bien que beaucoup de personnes, dont plusieurs enfants, ont eu la maladie depuis les derniers mois, il importe de rappeler que des outils sont à la disposition de la population pour prévenir les cas dans les milieux fréquentés notamment par les familles et leurs enfants.

Vaccination

Parmi les mesures à la disposition de la population, mentionnons d'abord la vaccination, dont la campagne d'automne 2022 s'est amorcée la semaine dernière pour la population générale. Nous sommes heureux d'annoncer qu'une dose de rappel pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus est maintenant offerte dans nos centres de vaccination. Tous les adultes peuvent donc prendre un rendez-vous dès maintenant.

Comme cela a été annoncé précédemment, un vaccin est actuellement disponible pour les enfants de 6 mois à 5 ans, et recommandé pour ceux qui sont vulnérables.

Concernant les enfants de 5 à 11 ans, le Comité sur l'immunisation du Québec est sur le point de conclure une recommandation pour offrir une dose de rappel pour les jeunes plus vulnérables tout en la rendant disponible pour l'ensemble du groupe d'âge.

Les jeunes de 12 à 17 ans qui ont reçu deux doses peuvent en ce moment recevoir une dose de rappel. Les mêmes consignes demeurent : on suggère d'attendre idéalement cinq mois depuis la dernière dose de vaccin et trois mois après une infection.

Cette dose de rappel sera également disponible pour les jeunes de 5 à 11 ans au milieu de la semaine prochaine.

Tests rapides

Soulignons aussi que des tests de dépistage sont toujours disponibles en pharmacie à raison d'une boîte par mois par adulte. Deux boîtes de tests seront remises par les établissements d'enseignement à chaque élève dès la rentrée scolaire (primaire, secondaire, professionnel, adulte). Pour les élèves symptomatiques, des tests rapides seront disponibles dans les milieux scolaires, selon la même formule que l'an dernier.

Gestion des cas

Pour les élèves symptomatiques, des tests rapides seront encore disponibles dans les milieux scolaires et, avec l'accord des parents, un enfant pourra se faire tester à l'école. Nous recommandons toujours aux parents qui observent des symptômes chez leur enfant de le tester et si le test s'avère positif, de le garder à la maison et de communiquer l'information à leur école.

Un résultat positif à un test entraîne un isolement de cinq jours, suivi d'un retour possible dans les divers milieux en réduisant le plus possible ses interactions et en portant le masque pendant cinq autres jours.

S'il est négatif, nous recommandons de suivre l'évolution des symptômes et de tester à nouveau l'enfant le lendemain. S'il est toujours négatif, il peut continuer ses occupations tout en portant le masque jusqu'à ce qu'il n'ait plus de symptômes.

Si un enfant dans cette situation fréquente un milieu préscolaire, il est nécessaire de le garder à la maison et de le tester à nouveau à la maison dès le lendemain.

Faits saillants :

Les règles de nettoyage et de désinfection des surfaces sont maintenues, notamment celles de toutes les surfaces touchées, par exemple les fontaines d'eau, mais aussi de tous les lieux fréquentés par des personnes infectées. Le gel désinfectant devra également être disponible près des fontaines d'eau.

Il est pertinent de rappeler que même si les risques de développer une forme grave de la maladie demeurent faibles, une vaccination pour les enfants diminue encore plus ces risques, et qu'une immunité hybride (vaccin et maladie) reste la meilleure protection pour tous.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]