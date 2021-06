Pandémie de la COVID-19 - Prolongation du mandat confié à la Commissaire à la santé et au bien-être pour faire la lumière sur la gestion de la crise dans les milieux de vie pour aînés

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que le mandat confié à madame Joane Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), d'évaluer la performance du réseau de la santé, spécifiquement pour la gestion des soins et de l'hébergement des aînés dans le cadre de la COVID-19, se voit prolonger de quatre mois.

La CSBE et son équipe se sont vu confier ce mandat par le gouvernement en août dernier. Après avoir analysé les enjeux de gouvernance et de gestion du système de santé et de services sociaux associés à la COVID-19, la CSBE devait formuler ses recommandations d'ici le 1er septembre 2021. Une demande de report a cependant été formulée en raison de l'importance et de l'ampleur du mandat, ainsi que de certains délais encourus. La date a donc été reportée au 30 décembre 2021.

Le délai permettra à la CSBE de terminer l'analyse de l'ensemble des renseignements, de produire le rapport final et de fournir au gouvernement des recommandations pertinentes, actualisées et appuyées sur des données probantes et suffisantes.

« La pandémie a profondément secoué l'ensemble de notre réseau de santé et de services sociaux, et tout particulièrement les milieux de vie hébergeant des aînés. Il est donc crucial de prendre le temps nécessaire pour bien analyser ce qui s'est passé afin d'avoir un portrait pertinent et approfondi qui nous aidera à améliorer concrètement la performance du système de santé et de services sociaux et à mieux gérer de telles crises au cours des prochaines années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rappelons que le rapport attendu devra apporter un éclairage complémentaire à celui des travaux d'autres organismes publics, dont l'enquête du Bureau du Coroner sur les décès survenus au CHSLD Herron et les travaux de la Protectrice du citoyen.

Pour ce mandat, la commissaire est principalement entourée d'un comité formé de deux experts, soit Anne Lemay , économiste en santé, et Jean-Louis Denis , professeur à l'Université de Montréal.

, économiste en santé, et , professeur à l'Université de Montréal. Ensemble, ils sont responsables de la planification et du suivi de différents projets, du contenu du rapport et de l'élaboration des recommandations finales faites au gouvernement pour améliorer la performance en ce qui a trait aux soins et à l'hébergement des aînés.

