Pandémie de la COVID-19 - Première journée pour la prise de rendez-vous pour les 85 ans et plus : un succès !

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lors du point de presse afin de faire le bilan sur la situation de la COVID-19, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a rappelé que c'est aujourd'hui que débute la prise de rendez-vous pour la campagne de vaccination de masse qui s'amorce. Aujourd'hui, à midi, 72 092 rendez-vous avaient été donnés.

En effet, depuis 8 h ce matin, les personnes de 85 ans et plus (nées en 1936 ou avant) peuvent prendre rendez-vous afin de recevoir leur première dose du vaccin en visitant le Québec.ca/vaccinCOVID. Tout a été mis en œuvre afin que la prise de rendez-vous soit simple et rapide. Comme certaines personnes n'ont pas accès à Internet ou peuvent éprouver des difficultés à l'utiliser, il est souhaitable que les proches puissent offrir leur soutien ou un accompagnement.

Rappelons que dans toutes les régions à l'extérieur du Grand Montréal, la vaccination des personnes de 85 ans et plus débute dans la semaine du 8 mars. Toutefois, il est important de souligner que puisque les livraisons se font en sous-régions, il est possible que les dates diffèrent à l'intérieur d'une même région.

Comme la disponibilité des vaccins est toujours limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun.

Mise à jour sur les variants

Le ministre a également fait le point sur la situation des nouveaux variants. Actuellement, 34 cas de variants sont confirmés et 772 cas présomptifs ont été identifiés par criblage. La situation est suivie de très près et les équipes s'assurent d'isoler le plus rapidement possible les personnes infectées afin d'éviter la propagation.

Citation :

« Aujourd'hui est un grand jour, alors que les personnes âgées de 85 ans et plus de partout au Québec peuvent enfin prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Je remercie la population pour sa collaboration, essentielle au bon déroulement de cette opération sans précédent. La vaccination est le meilleur moyen pour vaincre la pandémie. Même si la situation épidémiologique semble stable, il ne faut surtout pas penser que nous avons gagné la bataille et baisser la garde. Nous ne voulons pas miner tous les efforts des derniers mois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'à l'approche de la semaine de relâche, des assouplissements entrent en vigueur en zone rouge à compter du 26 février :

réouverture des cinémas, des piscines et des patinoires intérieures;

reprise des activités sportives et récréatives à l'extérieur dans les lieux publics pour un maximum de 8 personnes de résidences différentes;

dans les domiciles privés, une personne seule, avec ses enfants s'il y a lieu, pourra se joindre aux personnes résidant à une seule autre adresse, à la condition de former un groupe stable. Les groupes ainsi formés devraient s'abstenir de se rassembler dans leurs domiciles avec toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe.

Dans les régions se trouvant au palier rouge, le couvre-feu entre 20 h et 5 h est toujours en vigueur.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur l'opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756