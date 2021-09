Pandémie de la COVID-19 - Port du masque en milieu scolaire dans trois MRC de la région de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce, à la suite d'une recommandation formulée par les autorités de santé publique, que dès ce vendredi matin, le port du masque de procédure sera obligatoire en tout temps dans les salles de classe de tout établissement d'enseignement primaire et secondaire de trois MRC de la région de la Chaudière-Appalaches, soit celles des Appalaches, de Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Le masque devra être porté par tous les élèves à partir de la 1re année, qu'ils soient assis ou debout, et la mesure inclut les services de garde du primaire et les établissements de formation professionnelle et de formation générale aux adultes. Cette mesure pourrait notamment être levée si un retour en mode vigilance était observé pendant trois semaines consécutives.

Rappelons que la région de la Chaudière-Appalaches, lors de l'annonce de la mesure le 24 août dernier, faisait partie des régions exemptées du port du masque, avec le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Capitale-Nationale. La raison de ce changement est que la région a connu au moins trois jours consécutifs d'une incidence moyenne mobile de cas au-delà du mode vigilance.

Toutefois, il est à noter que les élèves de l'ensemble de la région devront, comme prévu, porter le masque dans les aires communes, dans le transport scolaire et lors de leurs déplacements.

