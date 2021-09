Pandémie de la COVID-19 - Port du masque en milieu scolaire dans la MRC de Robert-Cliche

QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que dès le mardi 28 septembre prochain, le port du masque de procédure sera obligatoire en tout temps dans les salles de classe de tout établissement d'enseignement primaire et secondaire de la MRC de Robert-Cliche, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette consigne, formulée à la suite d'une recommandation des autorités de santé publique, s'appliquait déjà dans les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Ainsi, le masque devra être porté par tous les élèves à partir de la 1re année, qu'ils soient assis ou debout, et la mesure inclut les services de garde du primaire et les établissements de formation professionnelle et de formation générale aux adultes.

Rappelons que le port du masque en tout temps est également obligatoire dans les régions suivantes : Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais. La situation épidémiologique est suivie de près dans l'ensemble des régions du Québec.

Faits saillants :

Rappelons que dans le contexte actuel, la collaboration des parents est essentielle afin de limiter les risques de propagation du virus en milieu scolaire.

Actuellement, de nombreux enfants se présentent à l'école malgré la présence d'un ou de plusieurs symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19. Bien que les tests rapides soient déployés dans les écoles, ce nouveau moyen de dépistage doit être de dernier recours.

Si un enfant présente des symptômes s'apparentant avec la COVID-19, il est important de le garder à la maison pendant une période de 24 heures et de procéder à l'auto-évaluation des symptômes . Si un test de dépistage est recommandé, il est essentiel de prendre un rendez-vous ou de se rendre sans tarder dans un centre de dépistage désigné.

Garder les enfants symptomatiques à la maison contribuera également à limiter la propagation d'autres virus respiratoires en milieu scolaire et ainsi désengorger les urgences pédiatriques, alors qu'une hausse considérable de l'achalandage est constatée actuellement.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

