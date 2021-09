Pandémie de la COVID-19 - Port du masque d'intervention dans les aires communes des résidences privées pour aînés de plusieurs régions à haut taux de transmission communautaire

QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce, à la suite d'une recommandation formulée par les autorités de santé publique, que dès le 27 septembre, le port du masque d'intervention de qualité sera obligatoire pour tous les résidents des résidences privées pour aînés (RPA) de plusieurs régions du Québec, lorsqu'ils se déplacent dans la RPA, lorsqu'ils utilisent l'ascenseur et dans les espaces communs intérieurs.

Cette mesure vise plusieurs régions : Mauricie et Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, ce sont les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins qui devront s'y conformer en raison de l'incidence de nombre de cas sur leur territoire. La liste des territoires ciblés pourrait évoluer selon la situation épidémiologique.

Il est à noter que pour ce qui est des territoires de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, le port du masque d'intervention de qualité pourrait être recommandé à la discrétion du directeur régional de santé publique, selon la situation épidémiologique qui prévaudra et selon leur plan d'action spécifique.

Pour toutes les régions, notons qu'il est fortement recommandé que le personnel, les résidents ainsi que toutes les autres personnes qui accèdent au milieu de vie appliquent les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) recommandées.

Soulignons qu'en cas d'éclosion dans une RPA, une surveillance accrue de l'application des mesures de PCI doit être effectuée par le milieu de vie.

Cette mesure s'inscrit dans le contexte d'une quatrième vague de cas en cours dans l'ensemble des régions. À cela s'ajoute la circulation croissante du variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux et virulent.

D'autres mesures additionnelles de protection dans les milieux de vie entreront en vigueur prochainement, notamment la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et l'utilisation du passeport vaccinal pour les personnes proches aidantes et les visiteurs qui y accèderont.

Pour en savoir plus sur les mesures actuellement en vigueur au Québec au sein des milieux de vie, il est possible de consulter Québec.ca.

