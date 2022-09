Pandémie de la COVID-19 - Point sur la COVID-19 et détails sur la campagne de vaccination contre l'influenza qui s'amorce au Québec

QUÉBEC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse sur la situation de la COVID-19 au Québec, le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, accompagné du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles, Daniel Desharnais, et du docteur Jean Longtin, a fait état d'une augmentation du nombre de cas de COVID-19. Des détails sur la campagne de vaccination gratuite contre l'influenza au Québec pour les groupes à risque ciblés ont par ailleurs été présentés.

Cette vaccination débutera la semaine prochaine, à partir du 5 octobre. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur Clic Santé et de sélectionner le module Influenza.

Une prise de rendez-vous en simultané avec le vaccin de la COVID-19 est possible dans certaines régions, en fonction de la disponibilité des vaccins et en respectant bien sûr les conditions d'admissibilité à la gratuité du vaccin contre l'influenza. Soulignons que plusieurs pharmacies et cliniques privées offriront également le service de vaccination contre l'influenza, et que du sans rendez-vous sera aussi offert à certains endroits.

Faits saillants :

Il est à noter qu'une tournée de vaccination contre l'influenza sera effectuée dans certains milieux de vie, soit en CHSLD et en ressources intermédiaires, dès le 3 octobre. 86 000 doses y seront consacrées. Ces personnes n'ont pas à prendre rendez-vous. Certaines résidences privées pour personnes aînées pourraient être aussi visitées dans le cadre de cette tournée, en fonction de la capacité de vaccination de l'établissement régional et du niveau d'autonomie des résidences.

La vaccination contre la grippe est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risques de présenter des complications :

les personnes de 6 mois à 74 ans atteintes de certaines maladies chroniques;



les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de leur grossesse;



les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

aux proches qui habitent sous le même toit qu'un enfant de moins de 6 mois ou qu'une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs aidants naturels;



aux travailleurs de la santé.

La vaccination est également gratuite pour les personnes suivantes :

les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé;



les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

Il est important de rappeler que toutes les personnes n'ayant pas eu une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 dans les cinq derniers mois ou qui ont eu la COVID-19 depuis plus de trois mois sont invitées à se prévaloir d'une nouvelle dose afin de réduire les risques graves associés à la COVID-19.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la campagne de vaccination contre l'influenza, consulter Québec.ca/vaccingrippe.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]