Pandémie de la COVID-19 - Point de presse sur la hausse du nombre de cas observée en Mauricie

QUÉBEC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, a participé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à un point de presse concernant la hausse de cas de COVID-19 observée ces derniers jours dans la région de la Mauricie. Il était accompagné pour l'occasion de Gilles Hudon, président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

En effet, 98 nouvelles infections ont été déclarées depuis les quatre derniers jours en Mauricie, ce qui correspond à une moyenne de 24 nouveaux cas par jour, comparativement à 1,7 cas par jour au début juillet. La majorité de ces cas sont des personnes de 18 à 30 ans. Quatre-vingts pour cent de ces personnes n'ont reçu aucun vaccin et personne n'a reçu de seconde dose.

Parmi les mesures mises en place par le CIUSSS pour faire face à cette situation, notons une présence soutenue d'une équipe de santé publique dans les entreprises et une infolettre destinée à ces entreprises, plus spécifiquement celles de Trois-Rivières. Une clinique de vaccination mobile, une équipe d'intervenants psychosociaux et une clinique de dépistage seront également déployées dès demain au centre-ville de Trois-Rivières, et ce, pour les prochains jours.

Citations :

« On sait tous à quel point la situation s'est améliorée, à la suite des efforts menés dans le cadre de la campagne de vaccination. Tout se passe très bien de ce côté, grâce au travail de nos équipes et à la collaboration des citoyens, qui se sont mobilisés pour vaincre cette pandémie en augmentant l'immunité dans nos communautés. Toutefois, on observe depuis quelques jours une augmentation de cas inquiétante dans la région, d'autant plus inquiétante que l'on sait que le variant Delta est bel et bien implanté au Québec. J'invite donc la population à collaborer de manière exemplaire avec les autorités de santé publique, en adoptant sans délai les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du virus et en poursuivant sa participation aux efforts de vaccination en cours. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je tiens à rappeler qu'il faut respecter les mesures de prévention qui s'appliquent, et tout faire pour endiguer cette hausse de cas, si nous voulons conserver les acquis des dernières semaines quant au retour à une vie plus normale dans notre région. À un mois de la rentrée scolaire et du retour au travail, il faut absolument éviter que cette hausse de cas s'aggrave, et mettre les bouchées doubles en matière de prévention, dans tous les secteurs, en entreprises, dans les commerces et autres. Avec toutes les mesures déployées en ce moment pour combattre la pandémie, nous avons tout en main pour traverser cette situation, que nous souhaitons la plus temporaire possible, en espérant que tout soit bientôt sous contrôle. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« La vaccination va bon train sur le territoire du CIUSSS, avec 82 % des personnes de plus de 12 ans qui ont reçu au moins une dose. Mais nous avons encore quelques milliers de personnes à vacciner pour atteindre notre cible minimale dans chaque groupe d'âge. Ces efforts sont cruciaux, car le vaccin est notre meilleure arme pour vaincre la pandémie. Outre la prudence et la prévention qui sont de mise plus que jamais, il faut inciter les gens de notre entourage à recourir au vaccin le plus tôt possible et les sensibiliser encore davantage compte tenu de la situation inquiétante des derniers jours. »

Gilles Hudon, pdga du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Faits saillants :

Soulignons que ces infections sont dues à des rassemblements au cours desquels les mesures de prévention de base n'étaient pas respectées.





Des cas de transmission chez des personnes de moins de 12 ans s'en sont suivis. Malheureusement, ces dernières ne peuvent pour l'instant pas être vaccinées.

