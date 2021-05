Pandémie de la COVID-19 - Plusieurs mesures mises en place pour prévenir le déconditionnement des aînés dans le contexte de la crise sanitaire

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel de la pandémie et des mesures sanitaires pouvant contribuer à l'isolement de certains aînés, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, tient à réitérer que de nombreuses mesures ont été prises pour prévenir le déconditionnement de ces personnes, notamment sur les plans physique et cognitif.

Soulignons d'abord que, dès le 29 avril 2020, des directives ont été diffusées à cet effet. Celles-ci incluent d'ailleurs un volet spécifique au soutien à domicile, en plus de permettre d'être proactif dans la planification des mesures à mettre en place lors de périodes de resserrement des mesures de distanciation. En août 2020, une personne a également été nommée à titre de responsable de la mise en œuvre des actions préventives du déconditionnement dans chacun des CISSS et CIUSSS.

Avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ces responsables ont partagé diverses initiatives territoriales, des idées novatrices et des pistes de solution efficaces pour permettre l'application d'actions préventives et de traitement du déconditionnement.

Parmi les initiatives concrètes complémentaires à celles du réseau de la santé et des services sociaux ayant contribué à soutenir les aînés dans le maintien de leurs capacités pendant la pandémie, notons :

la plateforme numérique québécoise de conditionnement physique Move 50+, qui propose des programmes d'entraînement disponibles gratuitement permettant aux aînés confinés de demeurer actifs;

qui propose des programmes d'entraînement disponibles gratuitement permettant aux aînés confinés de demeurer actifs; deux programmes simples et sécuritaires élaborés par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour la clientèle à domicile, en résidences privées pour aînés (RPA) et également en ressources intermédiaires et en ressources de type familial (RI-RTF), soit un programme pour les usagers sans auxiliaire de marche et un autre pour les usagers qui l'utilisent;

le site Web Le CRIUGM répond au confinement des aînés , lancé par le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, pour garder les aînés actifs en période de confinement;

, lancé par le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, pour garder les aînés actifs en période de confinement; la brochure Trucs et conseils pour les aînés : manger sainement, maintenir une routine et demeurer actif durant la pandémie de la COVID-19 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ;

du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de ; la page Web Aller mieux en contexte de pandémie (COVID-19) du gouvernement du Québec ainsi que la page Web Prévenir le déconditionnement chez les aînés en contexte de pandémie, sur le site Québec.ca : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prevenir-deconditionnement-chez-aines-en-contexte-de-pandemie/.

D'autres outils s'adressent aux intervenants engagés auprès des aînés pour les aider à mieux accompagner ces personnes, notamment le document COVID-19 - Particularités gériatriques - Guide de soins et revue de la littérature, une initiative du Service de gériatrie du Centre hospitalier universitaire de Montréal et le Coffre à outils pour les infirmières et infirmiers travaillant auprès des personnes âgées en hébergement, une initiative de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Notons que les établissements ont tous mis en place des mesures de prévention et de traitement du déconditionnement liées à l'autonomie et à la mobilité, à la nutrition et à l'hydratation ainsi qu'à l'état cognitif et psychologique des aînés, et ce, tant à domicile que dans les divers milieux de vie pour aînés.

Finalement, un Guide de mise en œuvre des actions préventives et de traitement du déconditionnement a également été élaboré et sera diffusé aux établissements du réseau sous peu.

« L'inactivité et l'isolement social ont des conséquences significatives sur la vie de nombreux aînés plus vulnérables, qu'ils habitent à domicile ou dans un milieu de vie pour aînés. Quelques semaines suffisent parfois pour leur faire perdre des capacités essentielles à leur autonomie. C'est pourquoi nous nous sommes assurés, en cette période de pandémie, de tout mettre en œuvre pour prévenir ces situations qu'on a pu observer, entre autres, lors des visites de vigies. Notre gouvernement propose des initiatives concrètes et accessibles, qui sont bien implantées dans le milieu de ces personnes et auprès d'intervenants engagés auprès d'elles. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Il est à noter qu'un comité de travail visant à prévenir le déconditionnement des aînés, composé de personnes responsables provenant des secteurs du soutien à domicile et des milieux de vie, a été instauré l'automne dernier afin d'assurer le suivi des actions préventives du déconditionnement chez les aînés mises en œuvre dans le contexte de la pandémie.

Rappelons que les personnes aînées sont plus susceptibles de présenter un déconditionnement moteur, cognitif et social en raison des mesures adoptées au cours des derniers mois. C'est pourquoi de nombreuses actions ont été menées pour mieux rejoindre ces personnes dans leur milieu et les aider à conserver leurs capacités et leur autonomie. Il faut alors profiter de toutes les occasions pour les faire bouger selon leurs capacités et les aider à préserver leur habileté à se déplacer de manière sécuritaire et à prendre des décisions adaptées à leurs besoins.

