Pandémie de la COVID-19 - Ouverture d'une clinique de vaccination à vélo et en auto sur le circuit Gilles-Villeneuve

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui qu'une clinique de vaccination à vélo et en auto ouvrira ses portes sur le circuit Gilles-Villeneuve, et ce, pendant trois fins de semaine consécutives, à partir de celle du 29 mai. Le ministre était accompagné pour l'occasion de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), Sonia Bélanger, et du président du Grand Prix de Formule 1 du Canada, François Dumontier.

L'initiative est le fruit d'une collaboration entre différents partenaires, soit le CCSMTL, le Grand Prix de Formule 1 du Canada et la Société du parc Jean-Drapeau.

Le site sera ouvert au public les fins de semaine des 29 et 30 mai, des 5 et 6 juin et des 12 et 13 juin, de 10 h à 16 h. La première sera consacrée aux cyclistes, sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Pour le sans rendez-vous, 500 doses seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Les deux fins de semaine suivantes seront en service à l'auto, sur rendez-vous uniquement.

Les personnes intéressées à prendre rendez-vous pourront s'inscrire à partir du vendredi 21 mai, sur le portail Québec.ca/vaccinCOVID. Elles pourront se présenter seules ou avec leur bulle familiale. Le site sera balisé. Des bénévoles seront sur place pour orienter rapidement les personnes, dans un contexte sécuritaire.

Citations :

« Plus la campagne de vaccination avance, plus nous devons diversifier nos stratégies afin de rejoindre davantage de citoyens, et ce, dans tous les milieux possibles. Nous nous adaptons à diverses réalités, en faisant preuve de créativité, comme le démontre cette initiative originale, rassembleuse et festive, qui rappelle la tenue du Grand Prix du Canada et qui permettra à de nombreuses personnes de voir ce site sous un tout autre angle, en joignant l'utile à l'agréable. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre sortie de crise passe inévitablement par la vaccination. C'est la condition qui nous permettra de retrouver une vie plus normale. Nous saluons donc l'initiative innovante du gouvernement du Québec, en partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et le Grand Prix du Canada, qui permettra à des milliers de Montréalaises et de Montréalais de recevoir leur vaccin à vélo ou en voiture. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre combat contre la COVID-19. Tous les efforts comptent pour mettre fin à la pandémie. J'encourage donc vivement la population montréalaise à aller visiter les installations déployées sur le circuit Gilles-Villeneuve, et toutes celles en place aux quatre coins de l'île, et à recevoir leur vaccin rapidement. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Le CCSMTL et ses équipes sont à pied d'œuvre pour offrir à la population un service de vaccination le plus accessible possible, grâce à différentes stratégies novatrices, notamment des cliniques éphémères ou mobiles dans divers quartiers de la métropole. Cette nouvelle formule, qui permettra d'offrir aux citoyens une expérience originale et divertissante, s'inscrit dans ces efforts pour mieux rejoindre les Montréalaises et les Montréalais. Je suis persuadée que ce sera un grand succès. »

Sonia Bélanger Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL)

« À la suite de l'annulation du Grand Prix du Canada en 2020 et 2021 due à la pandémie, j'ai cru bon de proposer aux autorités de mettre sur pied une clinique de vaccination au circuit Gilles-Villeneuve. Il était essentiel pour moi de trouver un moyen de contribuer à l'effort vaccinal et d'ainsi faire partie de la solution. J'aimerais remercier les partenaires engagés dans ce projet. C'est grâce aux efforts de tous que nous allons retourner à la vie normale. »

François Dumontier, président du Grand Prix de Formule 1 du Canada

Faits saillants :

Au cours de cette opération de vaccination, autour de 1 000 doses seront offertes par jour, ce qui représente environ 167 vaccins à l'heure. Plus de 60 personnes assureront le succès de l'événement, dont deux infirmières cliniciennes, 16 évaluateurs et 16 injecteurs.

Jusqu'à 20 corridors seront installés dans le complexe des garages, pouvant accueillir deux voitures ou cinq vélos à la fois. Si une voiture contient plus de quatre personnes, une seule sera permise à la fois.

L'enregistrement sera fait à l'extérieur, alors que les étapes d'évaluation et d'injection seront effectuées avec les véhicules immobilisés. L'équipe se déplace selon le concept de l'arrêt au puits, pour rappeler le Grand Prix du Canada.

Parmi les activités offertes lors des journées, notons qu'il y aura de l'animation sur les lieux avec, entre autres, des voitures de course monoplaces, des projections de courses et la présence d'un DJ pour de l'ambiance musicale.

Lien connexe :

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Cell. : 418 456-2756