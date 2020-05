Pandémie de la COVID-19 - On vous écoute : lancement d'une initiative confidentielle pour permettre aux travailleurs de s'exprimer

QUÉBEC, le 16 mai 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, lance aujourd'hui l'initiative On vous écoute qui permettra à tous les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux de s'exprimer en toute confidentialité. La mise en place de la boîte courriel [email protected] créera un nouveau canal de communication pour partager ce qui se passe sur le terrain.

Cette initiative complètera les actions déjà mises en place dans le réseau et permettra aux travailleurs d'apporter des suggestions constructives, de souligner des bons coups et de soulever des enjeux ou des situations qu'ils vivent au quotidien. Une équipe dédiée de professionnels assurera le suivi de ces commentaires de façon entièrement confidentielle et dans un souci d'amélioration des pratiques.

Il s'agit d'une première action qui s'inscrit dans une démarche globale visant à mieux encadrer les pratiques entourant la confidentialité et les communications publiques, notamment sur les médias sociaux. En effet, la ministre de la Santé et des Services sociaux envisage déposer, à l'automne prochain, une politique cadre qui s'appliquerait sur l'ensemble du territoire québécois et qui serait accompagnée d'un mécanisme de communication des enjeux non résolus.

« Nous posons des gestes concrets pour offrir une autre voix aux travailleurs du milieu de la santé afin qu'ils puissent être eux aussi des agents de changement dans nos pratiques. Ce sont eux qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Ils savent ce qui se passe, ils connaissent les enjeux qui sont vécus au quotidien par le personnel soignant. Je les invite à ne pas hésiter à nous informer de ce qu'ils vivent, des situations injustes ou des bonnes pratiques, afin que nous puissions, ensemble, répondre plus efficacement aux besoins des Québécoises et des Québécois. Je rappelle que c'est un processus qui demeurera confidentiel. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Chaque courriel sera traité et répondu par un membre de l'équipe dédiée.

Dans le cas où une correspondance nécessiterait un suivi particulier auprès d'un établissement ou que plusieurs commentaires concernent un même établissement, celui-ci sera informé des préoccupations à son égard, tout en assurant la confidentialité des travailleurs.

Un registre sera tenu afin de dégager des statistiques sur le nombre et la nature des préoccupations et des commentaires reçus via la boîte On vous écoute .

. Cette adresse sera maintenue pour la durée de la pandémie. Un mécanisme permanent est en cours d'évaluation, dans le cadre des travaux de la politique cadre.

