Pandémie de la COVID-19 - Nouvelles mesures d'assouplissement pour les restaurants et les bars

QUEBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui des assouplissements aux mesures sanitaires de prévention de la COVID-19, en fonction des recommandations de la Santé publique. Ils prendront effet le 1er novembre.

Dans les restaurants et les bars, il n'y aura plus de limite de la capacité, et il sera désormais possible de diminuer la distance entre les tables à un mètre. Si la distance est inférieure, des mesures barrières devront être appliquées. Les heures d'ouverture habituelles pourront aussi s'appliquer.

En ce qui concerne le nombre de personnes par table au restaurant, un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences privées par table pourront être ensemble.



Les réservations de groupes sont autorisées sans limite de participants. Toutefois, tous les participants doivent être assis à leur place et porter le masque lors des déplacements. La limite des tablées, soit 10 personnes ou trois résidences privées, devra être respectée.

« Dans la continuité des allègements annoncés il y a deux semaines, ces mesures viennent apporter un peu d'air frais aux Québécois. Le passeport vaccinal permet un tel assouplissement dans les cas où les risques de transmission sont plus élevés. Dans les autres cas, la distanciation minimale et les mesures de prévention de base demeurent essentielles. Nous avançons prudemment vers un retour à la normalité, mais la prudence est de mise. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Ces mesures d'allègement s'ajoutent à celles qui ont été annoncées le 30 septembre et qui concernaient les salles de spectacle, les rassemblements publics et les auditoires sportifs et culturels. Ces dernières sont entrées en vigueur le 8 octobre.



Rappelons que ces assouplissements aux mesures sanitaires sont consentis dans certains lieux où l'utilisation du passeport vaccinal est possible. Il s'agit de la deuxième étape d'une approche graduelle qui tient compte de la situation épidémiologique actuelle et de la couverture vaccinale de la population.

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 et sur les détails des mesures annoncées, consulter Québec.ca.

