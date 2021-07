Pandémie de la COVID-19 - Nouvelle offensive de communication du gouvernement du Québec : Ça prend une deuxième dose de vaccin

QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lancera, demain, une nouvelle offensive de communication de masse sur la vaccination contre la COVID-19. Cette dernière insistera notamment sur l'importance de se présenter au rendez-vous et de se prévaloir de la deuxième dose. Elle poursuivra aussi les nombreux efforts de communication auprès des plus jeunes.

Sur le thème Une bonne dose, la nouvelle publicité vidéo soulignera le chemin parcouru, depuis le début de la pandémie, ainsi que les valeurs et les qualités essentielles dont les Québécoises et les Québécois ont su faire preuve pour traverser cette crise : l'amour, la patience, la détermination, le courage et la persévérance.

En plus de la publicité télévisée, des messages seront diffusés, au cours des prochaines semaines, à la radio ainsi que dans les médias imprimés et numériques.

Amorcés depuis le début de la pandémie, les efforts importants pour joindre les jeunes se poursuivent, sur les médias sociaux, et ce, en deux volets :

Sur son premier compte promotionnel de la plateforme TikTok, Restepépé, le gouvernement diffusera de nouvelles capsules toujours aussi originales afin d'aborder le thème de la vaccination. Il table ainsi sur le très fort succès de ce compte, depuis sa création, en décembre dernier.

Le gouvernement va également soutenir les publications de personnalités influentes telles que Kim Clavel, Patrice Volny , Patrice Bernier , Philippe Bond et Dave Morissette . Ces influenceurs encouragent leurs admiratrices et admirateurs à se faire vacciner, en montrant l'exemple.

Faits saillants :

La campagne sur la deuxième dose a été produite en respect des mesures sanitaires actuelles. Des scènes propres à la vaccination ont été tournées en toute sécurité.

Les coûts de production de la vidéo et des messages radio de cette campagne sont de près de 380 000 $.

Rappelons que le gouvernement du Québec mène, depuis mars 2020, une campagne de communication sans précédent afin de répondre à cette crise historique. En plus d'informer et de sensibiliser la population sur les comportements à adopter en contexte de pandémie, ces investissements ont également soutenu de manière importante les médias du Québec en compensant le retrait de certains placements publicitaires des entreprises privées.

Depuis le début de cette vaste campagne, le gouvernement évalue régulièrement ses actions publicitaires. Jusqu'à maintenant, la notoriété de la campagne et la clarté des messages atteignent des résultats positifs qui dépassent les 90 %. Le compte TikTok du gouvernement cumule plus de 500 000 abonnements et a reçu au-delà de 4,8 millions de mentions J'aime.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus.

Pour en savoir plus sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID.

La publicité destinée à la télévision est accessible sur YouTube.

Quelques exemples de vidéos TikTok et de publications d'influenceurs.

SOURCE Conseil exécutif

Renseignements: Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/conseil-executif