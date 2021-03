Pandémie de la COVID-19 - Nouveaux assouplissements pour les lieux de culte

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'une recommandation des autorités de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que les lieux de culte, qu'ils soient situés dans des régions au palier d'alerte rouge, orange ou jaune, pourront augmenter dès le 26 mars leur capacité d'accueil en fonction de leur superficie, jusqu'à un maximum de 250 personnes par bâtiment.

Des mesures strictes devront toutefois continuer à être observées. Mentionnons notamment que

plus la superficie d'une salle est restreinte, plus le nombre de personnes admissibles devra être ajusté à la baisse afin de respecter la distanciation de deux mètres entre les gens qui ne résident pas à la même adresse;

le port du masque d'intervention (masque de procédure) est obligatoire en tout temps.

Soulignons que cette nouvelle consigne ne s'applique pas aux mariages et aux funérailles dans les lieux de culte, auxquels cas des limites particulières continuent de s'appliquer selon le palier d'alerte. Cette limite est de 50 personnes au palier d'alerte jaune et de 25 personnes aux paliers d'alertes orange et rouge.

