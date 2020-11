Pandémie de la COVID-19 - Nord-du-Québec : le secteur de Chapais et de Chibougamau passe au palier rouge

QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que la Santé publique fait passer un secteur de la région sociosanitaire du Nord-du-Québec au palier d'alerte maximale.

Ainsi, compte tenu de la situation épidémiologique, le secteur de Chapais et de Chibougamau ainsi que les environs situés sur le territoire du Gouvernement régional Eeyou Istchee - Baie-James passent au palier 4 - alerte maximale (rouge).

Les mesures associées à ce changement de zone, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur le lundi 23 novembre, dès 00 h 01. Celles concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur 48 heures plus tard, soit dès le mercredi 25 novembre.

Les mesures applicables pour les zones rouges sont en ligne au Québec.ca/zonerouge.

Citation :

« L'évolution épidémiologique de ce secteur laisse présager que des éclosions pourraient survenir au cours des prochaines semaines, notamment dans certains milieux de soins. Nous voulons absolument éviter une telle situation, qui réduirait la marge de manœuvre dont disposent les équipes du réseau dans la région. J'invite la population à faire preuve d'une extrême prudence et à diminuer de façon importante les contacts familiaux, et ce, dès maintenant, dans l'ensemble des villes et localités de la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

