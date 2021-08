Pandémie de la COVID-19 - N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner

QUÉBEC, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Une nouvelle campagne publicitaire a été dévoilée par le gouvernement du Québec dans le contexte de la mise en application du passeport vaccinal pour accéder à certains lieux publics. Cette offensive publicitaire mise ainsi sur l'importance d'obtenir une deuxième dose de vaccin ou de bénéficier d'une protection adéquate afin de pouvoir pratiquer certaines activités. Le message est le suivant : N'attendez pas de frapper un mur et de devoir vous priver d'une activité à laquelle vous tenez, faites-vous vacciner.

La nouvelle campagne va se déployer progressivement, en français et en anglais, à la télévision, à la radio, en affichage, dans les imprimés, sur le Web ainsi que sur les médias sociaux. Les messages destinés à la télévision sont disponibles sur YouTube :

Le gouvernement maintient, en parallèle, la diffusion des campagnes en cours visant à informer et inciter la population à recevoir sa deuxième dose de vaccin.

Rappelons que la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 est essentielle pour les personnes qui ne disposent pas déjà d'une protection adéquate, puisqu'elle permet de réduire le risque d'avoir et de transmettre la COVID-19, qu'elle protège mieux contre les variants, incluant le variant Delta, en plus d'offrir une protection optimale à plus long terme.

Plusieurs rendez-vous demeurent disponibles à l'adresse Québec.ca/vaccinCOVID pour les personnes qui souhaitent obtenir une première dose de vaccin ou qui souhaitent devancer leur deuxième dose. Toutes les personnes qui n'ont pas reçu leur première ou leur deuxième dose de vaccin sont invitées à prendre rendez-vous le plus rapidement possible.

