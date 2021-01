Pandémie de la COVID-19 - Mise à jour du calendrier de livraison des doses de vaccins de Pfizer

QUÉBEC, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu'en raison du réaménagement de la chaîne de production de la compagnie Pfizer et du retard que cela causera dans la livraison des doses de vaccins, le calendrier de livraison a dû être mis à jour.

En effet, puisque Pfizer doit diminuer sa capacité de production de vaccins contre la COVID-19 pour au moins quatre semaines, 86 775 des 176 475 doses qui étaient prévues d'ici le 8 février ne pourront être livrées. Cette diminution des arrivages implique une révision des objectifs présentés ces derniers jours. Les équipes du MSSS travaillent activement à établir une nouvelle planification de la distribution des doses en conséquence, selon les priorités de vaccination établies.

Correction des quantités à recevoir

Semaines Du 18 janvier Du 25 janvier Du 1er février Nombre de doses prévu 46 800 46 800 82 875 Nombre de doses corrigé 41 925 8 775 39 000

Au Québec, 127 073 doses de vaccin ont été administrées jusqu'à maintenant, dont 27 654 auprès des résidents de CHSLD, ce qui représente près de 65 % des personnes hébergées. Du côté du personnel soignant, ce sont 94 318 personnes qui ont été vaccinées, sur 325 000. Les autres doses ont été administrées à des proches aidants et à des personnes qui vivent dans des communautés éloignées ou isolées.

Le calendrier de vaccination s'adapte en continu avec la confirmation de l'arrivée des vaccins, de manière conforme avec le respect des groupes prioritaires établis, dont, en premier lieu, les résidents des CHSLD et le personnel du réseau. À l'heure actuelle, des projections peuvent être établies jusqu'à la fin mars, en fonction des livraisons prévues.

Faits saillants :

Rappelons qu'en raison des enjeux actuels entourant la capacité du réseau de la santé et des services sociaux, la stratégie adoptée par les autorités de santé publique est d'immuniser le plus grand nombre de personnes possible auprès des groupes prioritaires. Toutes les doses de vaccin reçues seront donc utilisées en ce sens.

Notons que les données quotidiennes concernant la vaccination sont disponibles chaque jour dès 13 h sur Québec.ca/vaccinCOVID.

