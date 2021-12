Pandémie de la COVID-19 - Mesures rehaussées en milieu scolaire dans la MRC de Lotbinière et dans l'agglomération de Lévis

QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce, à la suite d'une recommandation formulée par les autorités de santé publique, que les mesures concernant le port obligatoire du masque d'intervention seront rehaussées dans les établissements scolaires primaires de la MRC de Lotbinière et de l'agglomération de Lévis. Ces mesures seront en vigueur dès le lundi 13 décembre et seront réévaluées au retour du congé des Fêtes.

Cette décision a été prise en raison de la détérioration de la situation épidémiologique depuis quelques jours dans ces secteurs.

Ainsi, le masque d'intervention sera obligatoire :

en tout temps à l'intérieur. Il devra être porté par tous les élèves de la 1 re à la 6 e année du primaire. La mesure s'applique aussi dans les services de garde du primaire;





à la 6 année du primaire. La mesure s'applique aussi dans les services de garde du primaire; lors des cours d'éducation physique et à la santé pour les élèves du primaire, s'il n'est pas possible de garder une distance de deux mètres entre les élèves ou d'organiser le cours à l'extérieur. L'enseignant devra alors adapter le choix des activités et le niveau d'intensité et assurer une surveillance constante des élèves.

Par ailleurs, dans le transport scolaire multiniveaux, c'est-à-dire dans les autobus ou les berlines transportant des élèves de niveaux scolaires différents, le masque d'intervention sera obligatoire pour tous les élèves, incluant ceux du préscolaire.

Faits saillants :

Les autorités de santé publique ont recommandé d'appliquer ces mesures en milieu scolaire sur certains territoires où la situation épidémiologique le nécessite.





La mesure est actuellement en vigueur sur les territoires suivants : Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval , Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais, ainsi que dans les MRC des Appalaches, Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan, des Etchemins, de Bellechasse et de La Nouvelle-Beauce, en Chaudière-Appalaches, dans la MRC de La Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, et dans la ville de Baie-Comeau , sur la Côte-Nord, ainsi que dans les MRC de Portneuf , de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré, de L'Île-d'Orléans et l'agglomération de Québec, dans la Capitale-Nationale.





Le MSSS suit la situation de près ainsi que les progrès de la vaccination des 5-11 ans sur ce territoire.

