Pandémie de la COVID-19 - Malgré des livraisons du vaccin Pfizer à la baisse au cours des prochaines semaines, tous les rendez-vous seront honorés

QUÉBEC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce qu'en raison de nouvelles projections à la baisse du nombre de doses de vaccins de Pfizer à recevoir au Canada au cours des prochaines semaines, il n'y aura pas de rendez-vous additionnels qui pourront être pris au cours des deux premières semaines du mois de juillet au Québec.

Toutefois, notons d'emblée que tous les rendez-vous qui ont été pris ou devancés jusqu'à maintenant seront honorés, et que l'opération de devancement de l'administration des deuxièmes doses se poursuit. Soulignons aussi que l'objectif que tous les Québécois de 12 ans et plus soient adéquatement vaccinés pour le 31 août est maintenu.

Selon les informations disponibles pour l'instant, ce sont au moins 300 000 doses de vaccin de Pfizer de moins pour la semaine du 5 juillet, et environ l'équivalent pour la semaine du 12 juillet, qui seront livrées au Québec au cours des prochaines semaines. L'information a été transmise par le gouvernement fédéral au cours de la journée aux directeurs de la vaccination des différentes provinces. Dans ce contexte, la priorité des équipes de vaccination est de s'assurer que les doses de Pfizer sont en quantité suffisante pour poursuivre les activités de vaccination déjà planifiées.

Le devancement des rendez-vous de deuxième dose se poursuit cependant selon le calendrier établi. Toutefois, les personnes qui devanceront leur rendez-vous dans les prochains jours se verront offrir des plages horaires plus tard cet été, possiblement au cours des dernières semaines du mois de juillet ou au mois d'août.

Notons qu'il est possible que l'offre de sans rendez-vous pour obtenir le vaccin Pfizer soit également diminuée dans certaines régions au cours des prochaines semaines.

Faits saillants :

Soulignons que les projections à la baisse des arrivages de doses ne concernent que le vaccin de Pfizer. Le devancement des doses de vaccin de Moderna et d'AstraZeneca se poursuit comme prévu. En fonction du calendrier de devancement de 2e doses établi.

D'ailleurs, les personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca comme première dose ont l'option de devancer, en ligne, leur rendez-vous pour la deuxième dose et de choisir si elles souhaitent obtenir le même vaccin ou un vaccin à ARNm. Toutefois, pour pouvoir devancer leur rendez-vous, des doses d'AstraZeneca doivent être disponibles. Il est possible que des rendez-vous ne soient pas disponibles et de devoir réessayer quelques jours plus tard. Le Ministère demande la collaboration de la population le temps que les nouveaux arrivages des doses de vaccins soient rendus dans les établissements partout au Québec. Il est toujours possible de se rendre directement en clinique sans rendez-vous.

Rappelons que le devancement de la seconde dose n'est en rien une étape obligatoire, mais qu'il vise à réduire les délais pour atteindre plus rapidement l'immunisation collective ciblée pour la fin de l'été, soit 75 % des personnes de 12 ans et plus. Les personnes qui le désirent peuvent conserver leur date de rendez-vous initiale.

Pour en savoir plus sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID.

