Pandémie de la COVID-19 - Maintien du port du masque dans les lieux publics jusqu'à la mi-mai

QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce qu'à la suite d'une recommandation de la Santé publique, le port du masque dans les lieux publics sera maintenu jusqu'à la mi-mai.

Cette décision repose sur une approche de prudence, considérant la situation épidémiologique qui prévaut toujours et les incertitudes quant à son évolution, notamment en raison du long congé de Pâques qui vient de se terminer, et qui rend pour l'instant les données à venir difficiles à prévoir.

La situation est suivie de près et pourrait être reconsidérée si elle devait s'améliorer substantiellement d'ici là.

Nouvelle recommandation pour l'isolement des personnes immunodéprimées

Il est à noter qu'à la suite d'une autre recommandation de la Santé publique, les personnes immunodéprimées n'auront plus à s'isoler pendant 21 jours en présence de symptômes de la COVID-19. Leur isolement passe ainsi à 10 jours.

Vaccination

Rappelons également que la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre la COVID-19. Elle a pour avantage de réduire les risques d'avoir une maladie grave.

Pour les personnes qui n'auraient pas encore reçu leur troisième dose, et particulièrement celles âgées de 60 ans et plus, il est toujours possible de l'obtenir. Les personnes qui ont eu la maladie dans le temps des Fêtes sont invitées à s'en prévaloir dès maintenant puisque le délai de protection de trois mois est désormais écoulé.

L'administration de la quatrième dose est toujours possible pour celles et ceux qui le souhaitent. La prise de rendez-vous va bon train. Cette dose est offerte aux personnes de 60 ans et plus et aux personnes immunosupprimées. Ces personnes sont invitées à prendre rendez-vous sur la plateforme Clic Santé.

Un intervalle minimal de trois mois doit être respecté entre la troisième et la quatrième dose.

Citation :

« On observe une stabilisation de la situation qui semble rassurante, mais il s'avère crucial de rester prudents pour les prochains jours. J'invite les Québécois à poursuivre leur collaboration habituelle et à faire preuve d'une grande vigilance dans leur gestion des risques au quotidien, surtout auprès des personnes vulnérables ou immunodéprimées. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

La population est invitée à continuer à faire preuve de vigilance. Il est notamment crucial de s'isoler et de passer un test de dépistage en cas d'apparition de symptômes, et de se montrer très prudent si on a été en contact avec un cas de COVID-19.

