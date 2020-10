Pandémie de la COVID-19 - Lionel Carmant annonce un financement de 900 000 $ pour soutenir Tel-jeunes dans sa mission

QUÉBEC, le 17 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui l'octroi d'une aide financière totalisant 900 000 $ afin de soutenir Tel-jeunes et LigneParents. Ce financement vise à maintenir et à accroître les services offerts par l'organisme aux jeunes et à leur famille, dans le contexte de pandémie actuel.

Ce soutien financier fait suite à celui de 500 000 $ qui a été accordé à l'organisme au printemps dernier, pour la période du 13 mars au 30 juin 2020. Le nouveau financement vise quant à lui la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.

L'aide octroyée permettra de répondre de manière efficace à la hausse des demandes de services et à intensifier les activités pendant la crise sanitaire. Elle concerne notamment le maintien des services de base fournis 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sur l'ensemble des plateformes, de même que le maintien de la main-d'œuvre mise en place et des services offerts aux parents. Grâce à ce financement, l'organisme pourra poursuivre sa mission, allant de la prévention à l'intervention de crise, tout en consolidant et en intensifiant les liens de confiance tissés avec ses clientèles jeunes et parents.

Citation :

« On a pu constater, le printemps dernier, à quel point les services fournis par Tel-jeunes sont essentiels pour aider les jeunes et leurs parents dans des moments aussi difficiles. C'est pourquoi nous sommes très fiers de réitérer notre soutien de manière concrète pour les mois qui ont suivi la fin de la première vague et ceux qui sont encore à venir. Merci aux intervenants de l'organisme pour leur écoute et leur compassion. De telles qualités sont cruciales pour aider les personnes à se sentir moins seules avec leur détresse dans ce contexte inédit qui éprouve durement notre collectivité. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« L'organisme Tel-jeunes a toujours contribué à soutenir les jeunes en difficulté et leur famille, en leur offrant une présence rassurante, une écoute, qui permet de passer à travers des moments éprouvants. Le contexte actuel étant particulièrement propice à une certaine détresse, il est crucial que notre gouvernement contribue au maintien des services offerts, des services dont la pertinence n'est plus à démontrer, car ils font une réelle différence dans la vie de plusieurs personnes affectées par cette crise. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

Faits saillants :

Rappelons que les services de Tel-jeunes sont offerts par téléphone, par message texte, par courriel ainsi que par clavardage. Le service LigneParents est quant à lui accessible par téléphone, par clavardage et par courriel.

Soulignons que depuis les débuts de l'organisme, ce sont plus de 1,8 million de jeunes et plus de 500 000 parents qui ont bénéficié de ces services.

