Pandémie de la COVID-19 - Les projections ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des quatre prochaines semaines

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris aujourd'hui connaissance de la mise à jour des deux rapports produits chaque semaine par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), et s'est dit satisfait de constater que la situation demeure relativement stable et que les projections ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des quatre prochaines semaines.

La plupart des données démontrent que la tendance générale demeure stable par rapport à la semaine précédente, notamment quant au nombre de nouveaux cas, et ce, pour tous les groupes d'âge et selon le profil de comorbidité. Le nombre d'hospitalisations affiche lui aussi une certaine stabilité, et pourrait même amorcer une diminution si le taux de transmission demeure constant.

Il faut toutefois souligner une augmentation du nombre de cas et de la proportion de cas du côté des régions extérieures des grandes régions de Montréal et de Québec. Rappelons également que les données colligées, qui se rapportent à la période se terminant le 18 octobre, ne tiennent pas compte de l'effet éventuel des éclosions récentes dans les résidences privées pour aînés.

Citation :

« Bien que les dernières données fournies par l'INESSS soient rassurantes, je tiens à rappeler que la situation demeure fragile et qu'il ne faut en aucun cas diminuer nos efforts. Cette situation prouve que les mesures mises en place jusqu'à maintenant commencent à porter leurs fruits, mais nous devons encore agir pour éviter le débordement du réseau et protéger le personnel. Nous devons maintenir le cap en ce sens au cours des prochaines semaines. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Lien connexe :

Pour prendre connaissances des rapports de l'INESSS, consulter la salle de presse du site du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756