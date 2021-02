Pandémie de la COVID-19 - Les proches des personnes aînées sont encouragés à offrir leur soutien pour la prise de rendez-vous en ligne

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la vaccination pour les personnes âgées de 85 ans et plus s'amorcera dès la semaine prochaine, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, invite l'ensemble des aînés à prendre rendez-vous dès que ce sera possible, en fonction des groupes d'âge.

La ministre tient également à lancer un important message aux personnes proches aidantes et à l'entourage des aînés. Comme certains d'entre eux n'ont pas accès à Internet ou peuvent éprouver des difficultés à l'utiliser, il est souhaitable que les proches puissent offrir leur soutien ou un accompagnement, notamment en ce qui concerne la prise de rendez-vous en ligne ou pour faciliter le transport vers les sites de vaccination.

Comme la disponibilité des vaccins est toujours limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes. Ainsi, les personnes de 85 ans et plus (nées avant 1936) sont invitées, dès le 25 février, à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l'évolution de l'opération de vaccination. Au besoin, il sera possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.

Soulignons également qu'une personne proche aidante qui accompagne une personne de 85 ans et plus pourra également recevoir le vaccin si elle remplit certaines conditions, soit : être âgée de 70 ans et plus; être reconnue officiellement comme une personne proche aidante; ou être le conjoint ou la conjointe de la personne vaccinée. Le vaccin ne pourra être accessible que pour une seule personne proche aidante par personne vaccinée de 85 ans et plus.

Citation :

« Je tiens particulièrement à inciter la population générale, comme le font déjà les personnes proches aidantes, à soutenir les aînés de leur entourage alors que la campagne de vaccination s'accélérera au cours des prochaines semaines. Certaines personnes aînées sont moins familières avec Internet et il ne faudrait pas que cela soit un frein pour se faire vacciner. Tout est mis en place pour que la prise de rendez-vous soit la plus simple possible. De plus, il serait important d'offrir un accompagnement à notre entourage qui pourrait avoir de la difficulté à se rendre dans un centre de vaccination. Grâce à nos efforts des derniers mois, nous avons réussi, tous ensemble, à freiner la propagation du virus. La campagne de vaccination est maintenant commencée, nous ne devons pas lâcher. C'est notre meilleur moyen pour vaincre la pandémie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Lien connexe :

Pour prendre rendez-vous ou pour en savoir plus sur l'opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID

