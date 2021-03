Pandémie de la COVID-19 - Les personnes handicapées vivant dans plusieurs milieux de vie et d'hébergement seront vaccinées dès le mois d'avril

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - En raison de la vulnérabilité de cette clientèle, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que les personnes handicapées vivant dans des ressources intermédiaires ou de type familial (RI-RTF), des ressources à assistance continue (RAC) et des milieux d'hébergement ayant une entente en vertu de l'article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) avec un établissement du réseau de la santé et des services sociaux seront vaccinées sous peu.

La vaccination sera offerte directement dans les lieux de résidence des personnes présentant un diagnostic de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l'autisme ou de déficience physique. Il ne sera donc pas nécessaire pour ces personnes de prendre rendez-vous.

Considérant l'échéancier de livraison des vaccins, il est prévu que la vaccination de ces personnes s'amorce au cours du mois d'avril. Environ 13 000 usagers au Québec sont touchés par cette décision. La vaccination sera également offerte aux travailleurs et aux propriétaires de ces milieux de vie et d'hébergement.

Faits saillants :

Ce changement ne vient pas changer les priorités préalablement établies. Il avait été annoncé dès le début de l'opération de vaccination que la priorisation pourrait être adaptée en fonction de différentes considérations.

La priorisation des groupes à vacciner se fait en fonction des critères suivants :

l'âge qui est associé aux risques d'infection, de complication et de décès,

le milieu de vie qui peut également être associé aux risques d'infection et d'éclosion.

l'existence d'une ou de plusieurs pathologies augmentant le risque de complications et de décès,

la profession qui peut influencer le risque d'exposition au virus et de transmission du virus à des personnes vulnérables.

Pour en savoir plus sur l'opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID.

