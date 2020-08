Pandémie de la COVID-19 - Les municipalités pourront à nouveau tenir des élections partielles

QUÉBEC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, responsable de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, annonce la levée de la suspension des élections partielles.

Cette décision permettra ainsi aux municipalités concernées, incluant celles dont le conseil n'a actuellement pas le quorum nécessaire pour tenir une séance, de procéder au scrutin le 4 octobre prochain.

Les présidents d'élection devront s'assurer que les directives de la Santé publique sont respectées lors de la tenue des élections partielles. Pensons entre autres au maintien d'une distance de deux mètres entre les personnes et au port du couvre-visage ou du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts.

Toute municipalité comptant un ou plusieurs postes vacants doit en aviser sa direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citation :

« La tenue des élections partielles constitue une étape importante pour favoriser la participation des citoyennes et des citoyens à la démocratie municipale. Cela dit, notre priorité était d'abord de protéger la santé des électeurs et du personnel électoral, et cela demeurera notre priorité tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera. Je suis convaincue que nous pourrons compter sur la collaboration des présidents d'élections, du personnel et des personnes qui exerceront leur droit de vote le 4 octobre prochain afin que le processus se déroule dans le respect des consignes de la Santé publique. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur le sujet, les représentants des municipalités et des organismes municipaux ainsi que la population sont invités à consulter le https://quebec.ca/coronavirus. Il est également possible d'obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746