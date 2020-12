Pandémie de la COVID-19 - Les MRC des Laurentides et des Pays-d'en-Haut passent au niveau d'alerte maximale

QUÉBEC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui une mise à jour des paliers d'alerte de certains secteurs de la région sociosanitaire des Laurentides, soit ceux de la MRC des Pays-d'en-Haut et des Laurentides.

La Santé publique a procédé à ce changement en raison de l'évolution de la situation épidémiologique au cours de la dernière semaine. Les mesures associées à ce changement de zone entreront en vigueur le lundi 14 décembre, dès 00 h 01. Toutefois, celles concernant les milieux scolaire et sportif entreront en vigueur dès le 17 décembre.

Citation :

« Nous observons une hausse significative des cas dans deux secteurs de la région des Laurentides, et c'est pourquoi nous demandons à la population de redoubler d'efforts et de vigilance. Pour réduire le nombre de cas et d'hospitalisations, la solution est simple : il faut limiter nos contacts. C'est d'autant plus important pour la période des fêtes qui s'en vient, si on veut protéger nos personnes les plus vulnérables et notre réseau de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Liens connexes :

Les mesures applicables pour la zone rouge sont accessibles en ligne sur Québec.ca.

Pour en savoir davantage sur le système d'alertes régionales et d'intervention graduelle : msss.gouv.qc.ca/presse.

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756