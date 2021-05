Pandémie de la COVID-19 - Les ministres Christian Dubé et Chantal Rouleau soulignent l'ouverture du pôle de vaccination Saint-Michel dans la Cité des arts du cirque

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ont visité aujourd'hui les installations du pôle de vaccination Saint-Michel, qui accueille la population à partir d'aujourd'hui.

Le pôle de vaccination Saint-Michel est un partenariat de Keurig Dr Pepper Canada, du Fonds de solidarité FTQ, de McKesson Canada, du Groupe Cirque du Soleil et de la TOHU, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Le pôle de vaccination est aménagé dans les locaux des résidences du Cirque du Soleil, situés tout juste en face du siège social de l'entreprise, au 8333, 2e Avenue (quartier Saint-Michel), à Montréal.

La clinique sera ouverte du lundi au jeudi de 12 h à 20 h, et du vendredi au dimanche de 9 h à 17 h. La population peut prendre rendez-vous dès maintenant sur www.quebec.ca/vaccinCOVID.

L'objectif est d'administrer 17 430 doses au pôle de vaccination Saint-Michel d'ici la fin de l'été, soit entre 140 et 210 doses quotidiennement.

Citations :

« Je remercie les entreprises partenaires d'avoir uni leurs forces afin de mettre sur pied ce pôle de vaccination dans le quartier Saint-Michel. Ces initiatives permettent de faire progresser massivement le nombre de personnes vaccinées et contribuent à nos efforts de vacciner le plus grand nombre de Québécois, le plus rapidement possible. Grâce à la contribution des entreprises, nous avons pu augmenter notre capacité de vaccination au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« J'invite tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu leur première dose à prendre rendez-vous dès que possible et à profiter de l'occasion qui leur est offerte pour se faire vacciner dans la Cité des arts du cirque. Se faire vacciner, c'est faire sa part pour se rapprocher un peu plus d'une vie normale. Je tiens à souligner la grande solidarité des entreprises qui ont répondu avec enthousiasme à l'appel qui a été lancé et qui collaboreront à ce grand effort collectif. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Les cinq entreprises partenaires se sont engagées, chacune à sa façon, à contribuer au projet. L'initiative représente un investissement total de plus de 500 000 $ pour assurer la mise en place et l'opérationnalisation de la clinique, ce qui comprend la gestion du centre de vaccination, du personnel et du matériel de logistique.

Rappelons que pour la première fois, au Québec, les entreprises sont mises à contribution pour prêter main-forte à la vaccination de masse. Au total, ce sont plus de 450 entreprises qui ont répondu à l'appel lancé par le ministre Dubé, soit pour participer à la mise sur pied d'un centre de vaccination, soit pour offrir des services connexes. L'objectif est de vacciner dans ces lieux au moins 500 000 Québécois.

Lien connexe :

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

