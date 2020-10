Pandémie de la COVID-19 - Les ministres Blais et Dubé annoncent des assouplissements facilitant la présence des proches auprès des personnes en fin de vie

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annoncent plusieurs assouplissements concernant les visites en contexte de fin de vie. Afin de s'assurer que les personnes en fin de vie puissent bénéficier de l'accompagnement et du soutien de leurs proches durant cette période, le gouvernement a ainsi émis de nouvelles directives qui favorisent et reconnaissent toute l'importance de la présence de ces personnes significatives.

Soulignons que le respect de l'ensemble des mesures de prévention et de contrôle des infections demeure primordial dans l'ensemble des installations. Les nouvelles directives s'appliqueront dans l'ensemble des milieux de soins et de vie, dans toutes les régions du Québec, peu importe le niveau d'alerte.

Parmi les principaux assouplissements, mentionnons que :

Le conjoint et les enfants sont autorisés à visiter une personne en fin de vie, sans restriction quant au nombre de personnes, ou jusqu'à 2 personnes significatives à la fois, pour toute personne en soins palliatifs. Il en est de même pour les situations où l'usager reçoit une sédation palliative en continu.

Un seul proche aidant peut accompagner la personne en centre de jour.

Les personnes d'âge mineur sont autorisées à visiter les personnes en soins palliatifs ou de fin de vie. Elles doivent être accompagnées d'un adulte lors de la visite.

La présence des bénévoles est permise et considérée équivalente à la présence de proches aidants.

« Plusieurs drames humains se sont déroulés lors du printemps dernier, et nous avons tiré de grandes leçons de ce qui s'est passé. Malgré le contexte particulier, nous ne voulons pas que des personnes en fin de vie se retrouvent seules. C'est une question de dignité. Déjà durant la première vague, nous avions fait preuve de plus de souplesse. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin pour permettre la présence des proches, et ce, tant pour les personnes en fin de vie que pour leurs proches avec qui elles partagent ce moment. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Face à une crise sanitaire sans précédent, le gouvernement a agi rapidement pour protéger les personnes les plus vulnérables de notre société. Il est important que nos actions demeurent flexibles pour permettre une application plus juste dans la réalité. L'accès des proches aux personnes en fin de vie est un droit non négociable. Avec cette nouvelle directive, le gouvernement fait preuve d'humanisme et de souplesse. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rappelons que dès le début mai, le gouvernement avait levé l'interdiction des visites auprès des personnes en fin de vie dans tous les milieux de soins et de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie, selon certaines conditions.

Pour en savoir davantage sur la Directive pour les soins palliatifs et de fin de vie, consultez : msss.gouv.qc.ca/presse

