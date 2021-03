Pandémie de la COVID-19 - Les entreprises du Québec prêtes à participer aux efforts de vaccination

QUÉBEC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est fier d'annoncer que, pour la première fois au Québec, les entreprises seront mises à contribution pour prêter main-forte à la vaccination de masse. Celles-ci viendront appuyer les actions du réseau de la santé et des services sociaux afin d'augmenter la capacité de vaccination du Québec.

La contribution des entreprises se fera par le biais de pôles de vaccination. L'objectif est d'en établir entre 20 et 50 dans plusieurs régions du Québec. Chaque pôle assurera la vaccination des employés de l'entreprise responsable de sa mise en place, les employés des entreprises situées à proximité ainsi que leurs familles. La population aura également accès à la vaccination dans ces pôles.

Chaque entreprise responsable d'un pôle devra s'engager à vacciner de 15 000 à 25 000 personnes, du mois de mai au mois d'août, alors que la vaccination se fera auprès de personnes de moins de 60 ans, et disposer de l'espace nécessaire pour y arriver, soit 10 000 pieds carrés. Plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt à contribuer et se sont engagées, ensemble, à vacciner au moins 500 000 Québécois, puisque un million de doses seront fournies. Si certaines entreprises n'ont pas la capacité de fournir un pôle de vaccination, elles peuvent tout de même participer aux efforts en contribuant à combler les besoins en ressources humaines et matérielles.

Cet ambitieux projet a été rendu possible grâce à une forte mobilisation du milieu. Soulignons la contribution de partenaires importants pour la réalisation de cette campagne de vaccination en entreprises, soit CAE, la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil du patronat du Québec, les Manufacturiers exportateurs du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. De plus, certains pôles de vaccination verront le jour très prochainement, dont celui de CAE.

Citation :

« Notre gouvernement est déterminé à déployer tous les efforts pour vaincre cette pandémie. Pour y parvenir, nous devons mobiliser et structurer toute l'aide disponible, et faire preuve de créativité et de flexibilité afin d'explorer de nouvelles avenues. Je suis très fier de la réponse que nous avons eue de la part des associations et des entreprises québécoises, ce qui témoigne de la grande solidarité dans la province. Les entreprises se mobilisent dans l'intérêt du Québec et de la relance économique, car évidemment, la relance passe par la vaccination des Québécois. Je les remercie pour leur appui complémentaire à notre réseau de la santé pour accélérer la vaccination à cette étape critique de la pandémie. J'invite les entreprises à prendre part à ce moment historique et à se joindre à cette initiative. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les entreprises qui contribuent à cet effort de vaccination le font gracieusement. Elles doivent par ailleurs s'engager à respecter l'ordre de priorité prévu pour la campagne de vaccination, sans favoriser leurs employés et en ne vaccinant personne en dehors de la période permise selon ces priorités.

L'objectif de cette initiative est de prêter main-forte au réseau public en donnant un peu de répit à ses équipes, tout particulièrement en vaccinant encore plus rapidement la population générale.

Échéancier :

19 mars : lancement et mise en ligne du site

29 mars : date limite pour remplir le questionnaire

5 avril : désignation des pôles de vaccination

Lien connexe :

Pour en savoir plus ou pour faire part de son intention de donner un coup de main au projet : Québec.ca/vaccinationentreprise

