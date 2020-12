Pandémie de la COVID-19 - Les capacités hospitalières pourraient être dépassées dans certaines régions hors de Montréal

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris connaissance de la mise à jour des deux nouveaux rapports hebdomadaires produits cette semaine par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Selon les données colligées durant la semaine se terminant le 29 novembre 2020, le nombre de nouveaux cas affiche une hausse de 12 % par rapport à la semaine précédente, et celle-ci est surtout attribuable à la grande région de Montréal. On observe également une hausse constante du nombre de cas chez les personnes de 80 ans et plus depuis les trois dernières semaines, de même qu'une augmentation de 19 % du nombre d'hospitalisations anticipées par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines.

En ce qui a trait aux besoins hospitaliers, les projections suggèrent que la capacité des hôpitaux devrait être suffisante dans l'ensemble du Québec pour le mois à venir, et notamment dans la grande région de Montréal. Un dépassement ne peut toutefois être exclu dans certaines des autres régions, où une hausse des admissions hospitalières a été constatée. Cette augmentation des hospitalisations s'explique entre autres par des éclosions dans des milieux de vie hébergeant des aînés.

Citation :

« Contrairement aux dernières semaines, où le portrait global de la pandémie affichait une relative stabilité, nous constatons ces derniers jours des signes inquiétants d'aggravation de la situation, notamment du côté des hospitalisations dans certaines régions. La décision que nous avons prise de ne plus permettre les rassemblements de Noël en zone rouge reflète notre désir de ne prendre aucun risque, en appui aux équipes du réseau de la santé et des services sociaux. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter le débordement de nos hôpitaux, et j'invite les Québécoises et les Québécois à redoubler d'efforts pour que nous puissions faire diminuer le nombre de cas. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

