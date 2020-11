Pandémie de la COVID-19 - Légère baisse du nombre de cas, mais des incertitudes demeurent pour les capacités hospitalières dans certaines régions

QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris connaissance de la mise à jour des deux nouveaux rapports hebdomadaires produits cette semaine par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Selon les données colligées durant la semaine du 16 au 22 novembre 2020, le nombre de nouveaux cas est en baisse de 12 % par rapport à la semaine précédente. On observe cependant toujours une hausse du nombre d'hospitalisations anticipées en raison de la proportion plus grande de cas chez les personnes de plus de 70 ans ou présentant un profil à forte comorbidité.

Du côté des besoins hospitaliers, les projections suggèrent une petite augmentation, mais moins marquée que celle de la semaine dernière. Aucun dépassement des capacités hospitalières n'est prévu du côté de Montréal et des régions limitrophes pour le prochain mois.

En ce qui a trait aux autres régions, l'augmentation des hospitalisations de la semaine dernière semble s'être stabilisée. On souligne en revanche que les patients atteints de la COVID-19 occupent près de la moitié des lits réguliers, dans certaines régions où la situation est donc plus fragile. Soulignons également que les taux de transmission de ces régions fluctuent de manière persistante, générant un certain degré d'incertitude, notamment dans les milieux de vie hébergeant des personnes âgées.

Citation :

« Bien que la situation semble vouloir afficher une certaine stabilité à plusieurs égards, notamment du côté du nombre de cas et d'hospitalisations, beaucoup d'incertitudes demeurent et soulèvent des inquiétudes dans certaines régions. C'est pourquoi nous devons continuer de limiter nos contacts au cours des semaines à venir pour éviter que le virus gagne du terrain. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Liens connexes :

Pour prendre connaissances des rapports de l'INESSS, consulter la salle de presse du site du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756