Pandémie de la COVID-19 - Le vaccin d'AstraZeneca (Covishield) ne sera pour le moment plus offert aux personnes âgées de moins de 55 ans

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Par mesure de précaution, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que le vaccin d'AstraZeneca (Covishield) ne sera plus administré aux personnes de moins de 55 ans, jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision est prise de concert avec l'Agence de santé publique du Canada et les autres provinces canadiennes et suit les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ).

L'Agence européenne des médicaments (EMA) évalue actuellement un potentiel lien entre certaines complications de santé et le vaccin d'AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans l'ayant reçu. L'EMA considère toujours que ce produit est sûr et efficace, mais la possibilité d'un lien entre le vaccin et des troubles de la coagulation et de thrombose veineuse cérébrale ne peut être totalement écartée pour l'instant. De très rares cas sont survenus dans les semaines suivant l'administration du vaccin AstraZeneca dans certains pays européens, la majorité chez des femmes de moins de 55 ans. Il n'est toutefois pas possible de déterminer à ce stade si les événements sont liés au sexe de la personne.

À la lumière de ces nouvelles informations, l'administration du vaccin Covishield aux personnes âgées de moins de 55 ans est temporairement suspendue en attendant que les évaluations des experts soient terminées.

Insistons sur le fait qu'aucune thrombose liée au vaccin Covishield n'a été déclarée au Canada. Jusqu'à maintenant, 111 000 doses de ce vaccin ont été administrées au Québec. La surveillance étroite des manifestations cliniques inhabituelles suivant la vaccination se poursuit.

Mentionnons que l'analyse des conséquences de ce retrait temporaire sur le calendrier de vaccination est en cours. Pour l'instant, l'objectif d'administrer une première dose de vaccin d'ici la Fête nationale à toutes les personnes adultes désirant le recevoir au Québec est maintenu. Si une révision du calendrier est nécessaire, elle sera communiquée.

Notons que certains rendez-vous de vaccination pourraient être reportés, selon la disponibilité des doses. Une mise à jour du calendrier de vaccination pour les personnes ayant reçu une dose de Covishield sera connue sous peu.

Réitérons que le Québec a toujours accordé une importance capitale à la sécurité des vaccins et à la santé de la population qui les reçoit. Le Québec dispose d'un système de surveillance de la sécurité vaccinale très performant et d'une excellente expertise en la matière. Chaque signalement est étudié en profondeur.

Les rares symptômes indésirables surviennent habituellement dans les jours qui suivent la vaccination. Une personne récemment vaccinée doit consulter rapidement un médecin ou contacter Info-Santé si elle observe ces symptômes dans les jours suivant la vaccination : maux de tête graves ou persistants, vision trouble, douleur à la poitrine, enflure des jambes, douleur abdominale persistante, présence de contusions (bleus) sur la peau.

Pour en savoir plus sur l'opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID.

